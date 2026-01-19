Stepan Nercessian interpreta Eliomar em Coração Acelerado - Globo/Manoella Mello

Stepan Nercessian interpreta Eliomar em Coração AceleradoGlobo/Manoella Mello

Publicado 19/01/2026 05:00

Rio - Veterano na teledramaturgia, Stepan Nercessian integra o elenco de "Coração Acelerado", novela das 19h da TV Globo, dando vida a Eliomar Sampaio. O personagem é pai de Janete (Letícia Spiller) e Zilá (Leandra Leal), e tem uma vida marcada por perdas e conflitos. Um escândalo separa a família e desperta o desejo do viúvo de Maria Cecília (Paula Fernandes), que também irá morrer na trama de Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, em juntar novamente as herdeiras.

fotogaleria

Eliomar tomou horror à "vida de artista" após a mulher falecer à caminho de um show em cidade próxima da fictícia Bom Retorno. "Esse personagem tem a oportunidade de fazer uma autocrítica muito grande. Ele percebe o quanto foi errado com a mãe delas, o quanto reprimia a mulher e se sente culpado pela morte dela e a separação da filha. Essa novela detona a partir dessa situação conflituosa da família. É uma trajetória bonita, um cara que errou no passado, vê que errou e tenta reconciliar", adianta o ator.

Nos próximos capítulos do folhetim, o personagem, doente, vai procurar Janete (Letícia Spiller) e lhe pedirá perdão. A mãe de Agrado (Isadora Cruz) deixou Bom Retorno depois de ser humilhada publicamente pelo ex-noivo, Alaorzinho (Daniel de Oliveira), durante uma festa na cidade, e foi acusada de traição por ele. Na ocasião, Eliomar defendeu o herdeiro de Seu Alaor Amaral (Marcos Caruso), decepcionando a própria filha.

Stepan conta que o convite para a novela veio através do diretor Carlos Araújo. "Ele é a figura mais desejada pelos atores, com quem todo mundo quer trabalhar. E eu já tinha feito uma novela com ele, "Éramos Seis" (2019), e desde então a gente queria trabalhar junto e não conseguia. Aí coincidiu de eu ser goiano e a novela falar de Goiás. Seria um absurdo fazer uma novela de Goiás e eu estar fora. Até o sotaque eu já tinha", comenta.

Ele também comemora o ambiente descontraído nos bastidores do folhetim. "É sempre assim, a primeira coisa é a alegria de estar trabalhando, isso é fundamental na vida de qualquer pessoa. Na minha é essencial igual oxigênio. Trabalhar significa reencontrar muitos amigos, fazer novas amizades, conhecer essa turma porque artista ama estar junto com artista", afirma.

Ao falar da presença do universo sertanejo em "Coração Acelerado", o artista faz uma reflexão sobre a relação pessoal com o gênero. "Eu já gostei mais. Sou do tempo que as pessoas gostavam de música caipira e da moda de viola. Como tudo vem se transformando tanto, hoje escuto pagode que não identifico como pagode, escuto samba que não sei mais se é samba e escuto sertanejo que não sei mais se é sertanejo".

Para o ator, o sertanejo atual dialoga diretamente com contextos sociais e políticos bem marcados. "Mas é um negócio que fala com esse chamado 'Brasil do agro' e sempre em momentos conturbados. De repente essa turma do sertanejo que eu adorava se juntou e foi para um lado filosófico e político que não condiz muito com minha maneira de pensar e nem com o que eu sinto, mas pessoa pode pensar o que bem quer".

O incômodo de Stepan esbarra em questões que envolve o papel do artista na sociedade. "Você não pode nunca se bandear para o lado que é contra a arte, a cultura e é à favor da censura, repressão e violência. Me dou o direito de criticar porque eles falam mal dos artistas que não estão alinhados a eles. Ficam criticando todo mundo e eu acho isso de uma estupidez fora do comum. Eles acham que estão no caminho certo e eu acho que estão equivocados, como eles também tem o direito de achar que o equivocado sou eu. Isso tudo, por um instante, me afasta desse universo", explica o ator.

Streaming

Nos últimos tempos, Stepan emendou diversos projetos em plataformas de streaming. Em "Os Donos do Jogo" (2025), da Netflix, ele interpreta Coelho, um membro do submundo da contravenção carioca. A produção ficou no topo das séries mais assistidas no Brasil e entrou no Top 10 mundial.

"Passou do sucesso e virou um fenômeno. Há muito tempo eu não faço algo assim e olha que eu faço uma participação pequena, mas comparo quase quando estreava novela das oito da Janete Clair e tinha esse tipo de coisa. Onde eu ando cinco, seis, sete pessoas por dia falando 'acabei de ver a série. Quando vai ter a segunda temporada?'. É todo mundo e de todas as classes sociais", conta.

O ator confessa que a resposta do público superou as expectativas do elenco e confirma que estará na segunda temporada da série. "A gente está super feliz, mas a impressão que eu tenho é que por mais que a gente soubesse que estava fazendo uma coisa boa, ela veio com esse gosto do sucesso que é surpreender. Nós sabíamos que era boa, mas não que fosse atingir esse nível de ser uma das mais vistas. Nessa eu não morri", brinca.

Stepan mantém a agenda cheia com trabalhos de diferentes formatos e temáticas. "Estou em 'Arcanjo Renegado', fiz uma participação com o Andrucha (Waddington) em 'Ângela Diniz: Assassinada e Condenada', nós também fizemos a nova série do Samu ('Emergência 53') e eu vou trabalhando o tempo todo", destaca.