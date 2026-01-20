Arminda (Grazi Massafera) e Joaquim (Marcos Palmeira) - Reprodução / X

Arminda (Grazi Massafera) e Joaquim (Marcos Palmeira)Reprodução / X

Publicado 20/01/2026 12:49

Rio - O clima esquentou entre Arminda (Grazi Massafera) e Joaquim (Marcos Palmeira), no capítulo de "Três Graças", da TV Globo, nesta segunda-feira (19), e os dois foram parar na cama. A cena de sexo entre os personagens movimentou as redes sociais e dividiu opiniões.

Após se perder na região da Chacrinha, a amante de Ferette (Murilo Benício) avistou Joaquim entrando no ferro-velho e foi atrás dele. Os dois, então, tiveram uma noite quente. O local, porém, também serve como esconderijo para a valiosa escultura das "Três Graças", roubada da casa da vilã pelo dono do ferro-velho, Viviane (Gabriela Loran), Gerluce (Sophie Charlotte), Misael (Belo) e Júnior (Guthierry Sotero). No local, Arminda quase descobriu onde está 'suas meninas', mas Joaquim chegou a tempo de evitar a situação.

A sequência foi comentada pelos usuários do X, antigo Twitter. "Arminda e Joaquim na mesma 'vibe' de Tereza Cristina e Pereirinha em 'Fina Estampa'", relembrou um usuário da rede social. "A Arminda toda toda rosnando para o velho fedido do Joaquim. Grazi Massafera e Marcos Palmeira em estado de graça", declarou outro. "Shippei Arminda e Joaquim".

O 'novo casal', no entanto, não agradou alguns usuários da rede. "Ainda sem entender essa loucura da Arminda com o Joaquim, ela não suporta pobre e nem gente fedida, e vai tascar um beijão nele", analisou uma pessoa. "Arminda e Joaquim: está aí um casal aleatório que ninguém pediu!", disse outra. "Arminda e Joaquim não tem nada haver, quero esquecer essa cena. Juro!", disparou uma terceira pessoa.

Assista um trecho da cena:

ainda sem entender essa loucura da arminda com o joaquim, ela não suporta pobre e nem gente fedida e vai tascar um beijão nele pic.twitter.com/t36tmCICHW — (@alanisguillens) January 18, 2026