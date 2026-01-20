Susana Vieira relembrou discussão de Aline com Ana Paula no 'BBB' - fotos: Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 20/01/2026 11:42

Rio - Susana Vieira foi a convidada especial do "Encontro com Patrícia Poeta", da TV Globo, nesta terça-feira (20), e opinou sobre os últimos acontecimentos do "Big Brother Brasil 26". A veterana da TV criticou Aline Campos ao relembrar uma discussão da atriz com Ana Paula Renault por causa de ovos. O assunto, inclusive, voltou a render durante o 'Sincerão'.

"A coisa que mais me incomodou nesses últimos dias é a mulher querer uma dúzia de ovos... Eles deviam perguntar para a pessoa: 'você é viciado em que? em ovo? então não pode entrar aqui'. A garota achou que ela tinha direito a uma dúzia de ovos. Existem leis, existem regras. Se for assim, você gosta de maçã, todo mundo tem uma maçã, você quer quatro porque não come banana?", comentou a a atriz. "Ah, quer ovo, vai na padaria, no açougue e compra", completou.

a suzy vieira ao vivo eh sempre um acontecimento pic.twitter.com/EtcHvOopNT — luscas (@luscas) January 20, 2026

Susana, inclusive, apontou o desempenho de Aline no 'Sincerão'. Segundo a plateia do programa, o desempenho dela na dinâmica foi o pior, com isso, ganhou uma touca de pipoca. "A mulher usa tanta maquiagem, tanto adereço, tanta coisa no cabelo e mais a touca a gente não vai ver nem a cara dela".

Durante o programa, a artista comentou, ainda, que já está com 'antipatia' de Jonas Sulzbach e Alberto Cowboy. "Esses dois meninos, como eles são metidos", afirmou. "O Jonas até hoje está se sentindo. Mas ele tinha 20 anos, agora está 40. Ele não veio como homem, como aquele jovem bonito, gostosão. Ele tem um certo preconceito, sim. Não vou dizer do que para eu não ser processada".

"Em relação às mulheres, preconceituoso. Não assim de machismo, de raça. Mas ele é esquisitinho. Ele foi pegar a loirinha que está sempre bonitinha, aquela menina ainda não fez nada", completou Susana, se referindo à Sarah Andrade.

PSSADO! Susana Vieira REVELA ao vivo, que Jonas tem um certo preconceito, mas que não irá dizer, pra não ser processada. #Encontro #BBB26 pic.twitter.com/JPe0jzN2xc — Brenno (@brenno__moura) January 20, 2026

Ela aproveitou para aconselhar a loira. "Sarah, atenção. Se agarra com suas amigas. Esse negócio de homem ser amigos de vocês não existe. Eles querem vocês para fazer junção para depois vocês saírem da casa". Caso participasse do reality, Susana disse que defenderia as mulheres. "Vou juntar as mulheres, mesmo que a gente se odeie".