Grazi Massafera é a protagonista de 'Dona Beja'Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 20/01/2026 13:36

Rio - A HBO Max divulgou, nesta terça-feira (20, o trailer e o pôster oficial da novela "Dona Beja", protagonizada por Grazi Massafera, David Junior e André Luiz Miranda, que estreia na plataforma de streaming no dia 2 de fevereiro. A trama é inspirada na trajetória de Ana Jacinta de São José, uma das figuras mais emblemáticas da história de Minas Gerais.

"Essa não é só mais uma novela de época", escreveu Grazi ao compartilhar o trailer do folhetim escrito por Daniel Berlinsky e António Barreira, com colaboração de Maria Clara Mattos, Cecília Giannetti, Clara Anastácia e Ceci Alves, no Instagram. Nas imagens, a atriz aparece com uma cobra enrolada no pescoço e em cenas de sexo.

A prévia da história apresenta alguns conflitos socias, morais e afetivos da protagonista, que desafiou uma sociedade marcada por rigidez e opressão, tornando-se símbolo de desejo, poder e transgressão. Com 40 capítulos, a novela é uma releitura contemporânea da produção exibida nos anos 1980 e amplia o olhar sobre temas como liberdade, protagonismo feminino e desigualdade social.







Artistas como Bianca Bin, Bukassa Kabengele, Isabela Garcia, Erika Januza, Otavio Muller, Nikolas Antunes, Eduardo Pelizzari integram o elenco da novela. Já Elizabeth Savalla, Othon Bastos, Elisa Lucinda, Virgílio Castelo e Lúcia Veríssimo fazem participações especiais na obra.