Mestre Ciça é celebrado pela Viradouro após título do Carnaval 2026Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 18/02/2026 17:18

Rio - Com uma linda homenagem ao mestre Ciça, a Viradouro se tornou, nesta quarta-feira (18), a grande campeã do Carnaval 2026! A escola de Niterói, na Região Metropolitana, levou para a Sapucaí um enredo que contou a história do próprio mestre de bateria , ícone da agremiação e da história da festa carioca. A Vermelha e Branca ganhou nota máxima dos jurados e somou 270 pontos.

É a primeira vez que um integrante foi homenageado no Sambódromo em vida. Assinado pelo carnavalesco Tarcísio Zanon, o enredo “Pra cima, Ciça” se tornou um marco do Carnaval. Na apresentação, a Vermelha e Branca contou acontecimentos importantes da vida do mestre de bateria, mostrando a esfera particular e sua contribuição em outras escolas durante a carreira.

Ciça participou da comissão de frente como homenageado, sendo levantado pelo tripé e aclamado pelos fãs na Sapucaí. Apesar de ser o tema do enredo, o mestre seguiu seu trabalho e voltou a comandar a bateria "Furacão Vermelho e Branco" no decorrer do desfile. Após o resultado desta quarta, Ciça comemorou:

"A gente emocionou toda avenida e todos os sambistas. Uma coisa maravilhosa. Estou feliz. Agora é comemorar na quadra até amanhã", disse à imprensa.

Juliana Paes, Mestre Ciça e Marcelinho Calil comemoram título da Viradouro.



Crédito: Fred Vidal / Agência O Dia pic.twitter.com/L4ysnN31s5 — Jornal O Dia (@jornalodia) February 18, 2026

Neste ano, a Viradouro contou com a volta da atriz Juliana Paes como rainha de bateria. A musa ficou 18 anos fora da função na escola. Paes também celebrou o título e valorizou o legado de Ciça: "Ele é a humildade em pessoa. O povo quer se ver representado e ele é isso", destacou.

Com a vitória, a agremiação, que se apresentou na madrugada desta terça-feira (17), conquistou o quarto título, passando a Unidos de Vila Isabel e empatando com a Unidos da Tijuca.

Veja o vídeo:

É campeã! Quadra da Viradouro explode ao conquistar o título de Campeão do Carnaval 2026



Crédito: Thalita Queiroz / Agência O Dia pic.twitter.com/KWlpwNuvKB — Jornal O Dia (@jornalodia) February 18, 2026 Após o anúncio do título, torcedores começaram uma grande festa na quadra da escola, no bairro Barreto, em Niterói.

Classificação completa

1º - Viradouro: 270.0;

2º - Beija-Flor: 269.9;

3º - Vila Isabel: 269.9;

4º - Salgueiro: 269.7;

5º - Imperatriz: 269.4;

6º - Mangueira: 269.2;

7º - Unidos da Tijuca: 268.7;

8º - Grande Rio: 268.7;

9º - Tuiuti: 268.5;

10º - Portela: 267.9;

11º - Mocidade: 267.4;

12º - Acadêmicos de Niterói: 264,6.