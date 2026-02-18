Rio - Com uma linda homenagem ao mestre Ciça, a Viradouro se tornou, nesta quarta-feira (18), a grande campeã do Carnaval 2026! A escola de Niterói, na Região Metropolitana, levou para a Sapucaí um enredo que contou a história do próprio mestre de bateria, ícone da agremiação e da história da festa carioca. A Vermelha e Branca ganhou nota máxima dos jurados e somou 270 pontos.
É a primeira vez que um integrante foi homenageado no Sambódromo em vida. Assinado pelo carnavalesco Tarcísio Zanon, o enredo “Pra cima, Ciça” se tornou um marco do Carnaval. Na apresentação, a Vermelha e Branca contou acontecimentos importantes da vida do mestre de bateria, mostrando a esfera particular e sua contribuição em outras escolas durante a carreira.
Ciça participou da comissão de frente como homenageado, sendo levantado pelo tripé e aclamado pelos fãs na Sapucaí. Apesar de ser o tema do enredo, o mestre seguiu seu trabalho e voltou a comandar a bateria "Furacão Vermelho e Branco" no decorrer do desfile. Após o resultado desta quarta, Ciça comemorou:
"A gente emocionou toda avenida e todos os sambistas. Uma coisa maravilhosa. Estou feliz. Agora é comemorar na quadra até amanhã", disse à imprensa.
Juliana Paes, Mestre Ciça e Marcelinho Calil comemoram título da Viradouro.
Neste ano, a Viradouro contou com a volta da atriz Juliana Paes como rainha de bateria. A musa ficou 18 anos fora da função na escola. Paes também celebrou o título e valorizou o legado de Ciça: "Ele é a humildade em pessoa. O povo quer se ver representado e ele é isso", destacou.
Com a vitória, a agremiação, que se apresentou na madrugada desta terça-feira (17), conquistou o quarto título, passando a Unidos de Vila Isabel e empatando com a Unidos da Tijuca.
Após o anúncio do título, torcedores começaram uma grande festa na quadra da escola, no bairro Barreto, em Niterói. Veja o vídeo:
É campeã! Quadra da Viradouro explode ao conquistar o título de Campeão do Carnaval 2026
