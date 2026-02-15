Intérprete da Acadêmicos de Niterói, Emerson Dias - Foto: Thalita Queiroz / Agência O DIA

Publicado 15/02/2026 21:46

Rio – Intérprete da Acadêmicos de Niterói, Emerson Dias rebateu as críticas envolvendo o desfile da escola. A O DIA, ele afirmou que o enredo “Do alto do Mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil” é potente e representa uma grande oportunidade para a agremiação, que desfila neste ano no Grupo Especial.

"Para a gente, é de uma potência e de uma responsabilidade muito grandes. É uma escola jovem chegando à Avenida. Falem mal ou falem bem, mas falem", disse.

Ele também comentou a relação que tem com a história de trabalho e luta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Emerson atua como técnico de telecomunicações e chega a trabalhar pendurado em torres de até 60 metros de altura. "É uma história de inspiração para todo brasileiro", afirmou.

A Acadêmicos de Niterói vai destacar a trajetória de Luiz Inácio Lula da Silva, desde a infância no Nordeste até a chegada à Presidência da República. A agremiação, atual campeã da Série Ouro, será a primeira a entrar na Marquês de Sapucaí, abrindo os desfiles do Grupo Especial.