Ney Matogrosso é homenageado pela Imperatriz Leopoldinense na SapucaíThalita Queiroz / Agência O Dia

Publicado 15/02/2026 23:59 | Atualizado 16/02/2026 00:00

Rio - Grande homenageado da noite no desfile da Imperatriz Leopoldinense, segunda escola a se apresentar na Sapucaí neste domingo (15), Ney Matogrosso definiu, em poucas palavras, a sensação de ser tema do enredo de uma escola de samba.

O cantor afirmou que não esperava pela homenagem e que se sentiu honrado. De personalidade forte, chegou a brincar com uma repórter que o abordou perguntando como estava o coração: "Está batendo", respondeu entre sorrisos momentos antes de cruzar a avenida.



Ney usa uma fantasia com predominância da cor verde e franjas nos adereços de cabeça. O artista ocupa o topo do último carro alegórico da escola de Ramos, como destaque principal do desfile.



Logo abaixo, amigos que marcaram diferentes momentos de sua vida pessoal e artística também se posicionaram para cruzar a avenida. Entre eles, a atriz Maitê Proença.

A Imperatriz passará pela Sapucaí com muitas faces, peles e desafiando a normatividade. O enredo "Camaleônico" celebra o legado de Ney Matogrosso e como ele fez do próprio corpo um manifesto poético, recusando rótulos, enfrentando a Ditadura Militar, sendo homem, bicho, bandido e tantos tipos mais.