Estrutura serve para desfilantes se arrumarem na SapucaíThalita Queiroz / Agência O Dia

Publicado 15/02/2026 23:03

Rio - Pelo segundo ano seguido, desfilantes e maquiadores das escolas de samba do Grupo Especial podem aproveitar uma estrutura destinada às alas. A reportagem do O DIA visitou, na noite deste domingo (15), uma das tendas que abriga parte dos desfilantes.

Quem aproveitou o espaço foi a 1ª porta-bandeira da Beija-Flor, Selminha Sorriso. A veterana só desfila na segunda-feira (16), mas foi convidada como influencer para participar da abertura oficial dos desfiles. Ela conta que já são 30 anos de Sapucaí e que o espaço passou por melhorias de 2025 para 2026.

"Esse espaço está sendo muito aproveitado pelo sambista, com dignidade. Sou da época de me arrumar em banheiro químico e evitar beber água. Agora temos banheiro com estrutura, ar-condicionado, araras e até espaço para maquiagem", diz.



A iluminação, questão bastante criticada por maquiadores, ainda não foi resolvida, segundo os profissionais presentes neste ano. Eles contam que precisaram reforçar a iluminação com luzes portáteis.