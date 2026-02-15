Atriz viverá Dona Lindu no enredo da azul e branca de Niterói - Thalita Queiroz/ Agência O Dia

Publicado 15/02/2026 21:31 | Atualizado 15/02/2026 21:58

Em entrevista ao O DIA, Dira afirmou que recebeu a proposta com muito carinho.



"O convite foi da Secretaria de Cultura, por meio do assessor do Lula. Foi ele quem pediu para que eu fizesse esse papel. O Lula vê como mãe dele devido aos personagens que tive a oportunidade de interpretar na televisão e no cinema. Hoje venho representar essa mãe pioneira que migrou para a cidade. É um orgulho pra mim", disse.



Diante das críticas que envolvem o desfile da Acadêmicos de Niterói, Dira rebateu afirmando que foi preciso muita coragem para levar um enredo como esse à avenida.



"Coragem e irreverência, alegria e enredo acima de tudo. Esse desfile tem propósito", declarou.



A Acadêmicos de Niterói é a primeira escola a desfilar neste domingo (15).