Anitta pediu espaço maior de tempo entre as saídas de trios elétricos em SalvadorLucas Ramos / Brazil News
Prefeito da capital baiana foi questionado sobre os problemas envolvendo a passagem do bloco da cantora
Prefeito da capital baiana foi questionado sobre os problemas envolvendo a passagem do bloco da cantora
Pocah troca beijos com novo namorado em bloco de São Paulo
Cantora, ainda, ganhou uma mão boba do amado
Série Ouro! Confira resumo da segunda noite de desfiles
União de Maricá, Império Serrano e Estácio foram destaques do sábado (14); Briga pelo título também terá a Unidos de Padre Miguel, que se apresentou na sexta-feira (13)
Baile do Cordão do Boitatá reúne multidão na Praça XV
Bloco está completando 30 anos de fundação e arrastou 50 mil foliões
Dira Paes representará mãe do presidente Lula no desfile da Acadêmicos de Niterói
Agremiação será a primeira do Grupo Especial a desfilar, neste domingo (15)
'Fake Cunha': Motorista de aplicativo faz sucesso pelas ruas do Rio imitando Milton Cunha
Humberto Magalhães recebe passageiros vestido como o comentarista de Carnaval: 'Bafônico'
