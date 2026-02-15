Vista mostra a Praça XV tomada por foliões que acompanham o cortejo e as apresentações do Cordão do Boitatá. - Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 15/02/2026 14:07

Considerado um dos mais importantes representantes do carnaval de rua do Rio, o Cordão do Boitatá reuniu 50 mil foliões, neste domingo (15), na Praça XV, no Centro, de acordo com a Riotur. Comemorando 30 anos de fundação, o bloco animou o público tocando clássicos da MPB em formato de samba, forró e outros ritmos, desta vez em um grande baile num palco montado perto do Paço Imperial. No último domingo (8), o cortejo tomou conta da Rua Primeiro de Março, marcando a estreia do Boitatá no circuito dos megablocos.



Entre fantasias coloridas e muita animação, o desfile se transformou em ponto de encontro para amigos, famílias e foliões, que fazem do Boitatá um ritual anual.

Pedagoga e arquivista, Luciana Zanetti, de 54 anos, comemorou não só o Carnaval, mas também o próprio aniversário. Frequentadora do bloco há muitos anos, ela destacou o significado do evento. Pedagoga e arquivista, Luciana Zanetti, de 54 anos, comemorou não só o Carnaval, mas também o próprio aniversário. Frequentadora do bloco há muitos anos, ela destacou o significado do evento.

“É Carnaval, não é? Que motivo melhor do que esse? É um bloco de resistência, onde a gente encontra os amigos para celebrar depois de tantas lutas do cotidiano”, afirmou. “Estou desde cedo nos blocos e vou ficar até o corpo aguentar.”



A administradora Janaína de Moura, 43, participou pelo quarto ano consecutivo, acompanhada da mãe, da tia e da prima. “O Boitatá é um bloco família, sem confusão, só alegria. É onde a gente encontra amigos, ri, toma aquela gelada e celebra o Carnaval.”

Já Sandra Henrique, 66, aposentada, é integrante do bloco desde a sua criação. Ela relembrou a trajetória do Boitatá, que começou pequeno, em Santa Teresa, e ganhou as ruas do Centro ao longo dos anos. “Desde a criação, é só alegria, amizade e um trabalho cultural incrível de pesquisa. São muitas histórias boas ao longo desses anos”, afirmou.



Mesmo grávida, a jornalista Karina Lopes, 37, faz questão de marcar presença, ainda que por pouco tempo. Casada com um dos fundadores, ela ressalta a importância da data. “Eu tinha que estar aqui para prestigiar essa festa maravilhosa e essa história bonita de 30 anos”, diz. “Eu e a bebê viemos dar uma passadinha para sentir essa energia.”

Kiko Horta, idealizador e diretor musical do bloco, também festejou. "É um momento de celebrar essa história em torno da música brasileira e da festa.”

Para Bernardo Fellows, presidente da Riotur, o desfile mostra como os blocos seguem essenciais para a identidade cultural do Rio e para o uso organizado das áreas públicas durante a folia.

"O Cordão do Boitatá é uma referência do Carnaval de rua carioca e um exemplo da força cultural que os blocos representam para a cidade. Eventos como este reforçam o compromisso do Rio com a valorização de suas tradições e com a ocupação qualificada dos espaços públicos", analisa.



Além de completar 30 anos de cortejo de rua, o Boitatá também celebrou 20 anos da realização do baile multicultural da Praça XV.



Folia por toda a cidade

No Aterro do Flamengo, na Zona Sul, o Bangalafumenga também reuniu uma multidão. O mesmo se repetiu com o Bloco Areia, que sacudiu 100 mil na orla do Leblon.



O domingo teve, ainda, Toca Rauuul, na Praça Tiradentes, e o Simpatia é Quase Amor, às 16h em Ipanema, além de dezenas de outros blocos espalhados pela cidade.

* Reportagem do estagiário Guilherme Domingues, sob supervisão de Raphael Perucci