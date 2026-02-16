Porta-bandeira da Imperatriz Rafaela Theodoro - Manuella Viégas/ Agência O Dia

Rio – Momentos antes de pisar na Marquês de Sapucaí neste domingo (15), pela Imperatriz Leopoldinense, a porta-bandeira Rafaela Theodoro falou sobre a expectativa de carregar o estandarte da escola, que neste ano homenageia Ney Matogrosso com o enredo "Camaleônico".

"As expectativas são sempre as melhores, a gente entra hoje na Avenida com tudo aquilo que viemos planejando ao decorrer desses meses. A Imperatriz, mais uma vez, vai pisar forte na Avenida.Graças à estrutura da nossa presidente, Cátia, hoje a gente está firme. A Imperatriz é forte, é gigante e, se Deus quiser, os deuses e orixás possam nos acompanhar no decorrer da Avenida", afirmou.Coreógrafa do primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, a bailarina Ana Botafogo fez um balanço sobre o trabalho que fez ao longo do ano com Rafaela e Phelipe Lemos."Foi um trabalho de meses, não só físico, mas também toda uma parte artística. Eles foram montando a coreografia e eu, com meu olhar de fora, fui burilando, sobretudo braços, precisão de movimentos. A gente também trabalhou muito a musicalidade e a gente também trabalhou muito. Estou ansiosa, louca para chegar na Avenida e logo ver o resultado. Se Deus quiser, vai dar tudo certo", desejou.