Carro da Acadêmicos de Niterói trouxe neta do presidente Lula, homenageado da Azul e Branca - Thalita Queiroz / Agência O Dia

Publicado 15/02/2026 23:43

Rio - Amigos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em peso e alguns parentes participaram do desfile da Acadêmicos de Niterói, primeira escola a se apresentar no Grupo Especial, na noite deste domingo (15). Entre eles estava a neta Maria Beatriz da Silva Sato Rosa, 30 anos, mais conhecida como Bia Lula.



Em uma breve troca de palavras com a equipe do DIA, Bia disse que não poderia falar com a imprensa. "Não posso falar", se limitou a dizer.

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, era aguardada para se juntar aos cerca de 30 amigos de Lula no último carro alegórico da Azul e Branca, mas ela não subiu. Segundo informações dos componentes da escola, Janja desistiu na última hora.

Com enredo "Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil", a Acadêmicos de Niterói fez sua estreia no Grupo Especial retratando toda a trajetória do presidente da República, desde o nascimento e infância em Pernambuco à vida como operário e sindicalista em São Paulo, até chegar aos três mandatos à frente do país.