Acadêmicos de Niterói homenageia LulaFoto: Thalita Queiroz / Agência O Dia

Mais artigos de Thalita Queiroz
Thalita Queiroz
Rio - Dezenas de artistas também integram o desfile em homenagem à trajetória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Entre os convidados está o ator Paulo Betti, que destacou a emoção de participar do momento. 
fotogaleria
Acadêmicos de Niterói homenageia Lula - Foto: Thalita Queiroz / Agência O Dia
Acadêmicos de Niterói homenageia Lula - Foto: Thalita Queiroz / Agência O Dia
Acadêmicos de Niterói faz homenagem ao presidente do Brasil - Foto: Thalita Queiroz / Agência O Dia
Carro alegórico 'Amigos do Lula' - Foto: Thalita Queiroz / Agência O Dia
Atriz Malu Valle participa do desfile da Acadêmicos de Niterói - Foto: Thalita Queiroz / Agência O Dia
Ator Ernesto Piccolo é um dos atores que homenageiam Lula - Foto: Thalita Queiroz / Agência O Dia
Ator Paulo Betti participa de desfile em homenagem a Lula - Foto: Thalita Queiroz / Agência O Dia

"Muito emocionante, porque participei de uma boa parte dessa história desde 1979, em São Paulo. Prestar essa homenagem é muito importante", afirmou.
LEIA MAIS: 'Falem mal ou falem bem, mas falem', rebate intérprete da Acadêmicos de Niterói sobre enredo que homenageia Lula

A atriz Malu Valle também comentou a relevância do enredo e a emoção de estar no desfile. "Muito emocionante. Um brasileiro típico, que saiu do nada. É algo fascinante. Uma homenagem super justa", disse.

O ator Ernesto Piccolo também compõe o time de convidados que participam do desfile em tributo a Lula. "Uma homenagem justa para um homem que fez história no Brasil. Para mim é uma honra estar participando", disse.
Na concentração, os artistas do carro alegórico "Amigos do Lula" animaram o público ao som de "Olê, olê, olê, olá! Lula! Lula". Confira o vídeo: 