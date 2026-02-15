Acadêmicos de Niterói homenageia Lula - Foto: Thalita Queiroz / Agência O Dia

Acadêmicos de Niterói homenageia LulaFoto: Thalita Queiroz / Agência O Dia

Publicado 15/02/2026 21:56 | Atualizado 15/02/2026 22:35

fotogaleria

Rio - Dezenas de artistas também integram o desfile em homenagem à trajetória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Entre os convidados está o ator Paulo Betti, que destacou a emoção de participar do momento.

"Muito emocionante, porque participei de uma boa parte dessa história desde 1979, em São Paulo. Prestar essa homenagem é muito importante", afirmou.

LEIA MAIS: 'Falem mal ou falem bem, mas falem', rebate intérprete da Acadêmicos de Niterói sobre enredo que homenageia Lula



A atriz Malu Valle também comentou a relevância do enredo e a emoção de estar no desfile. "Muito emocionante. Um brasileiro típico, que saiu do nada. É algo fascinante. Uma homenagem super justa", disse.



O ator Ernesto Piccolo também compõe o time de convidados que participam do desfile em tributo a Lula. "Uma homenagem justa para um homem que fez história no Brasil. Para mim é uma honra estar participando", disse. A atriz Malu Valle também comentou a relevância do enredo e a emoção de estar no desfile. "Muito emocionante. Um brasileiro típico, que saiu do nada. É algo fascinante. Uma homenagem super justa", disse.O ator Ernesto Piccolo também compõe o time de convidados que participam do desfile em tributo a Lula. "Uma homenagem justa para um homem que fez história no Brasil. Para mim é uma honra estar participando", disse.

Na concentração, os artistas do carro alegórico "Amigos do Lula" animaram o público ao som de "Olê, olê, olê, olá! Lula! Lula". Confira o vídeo: