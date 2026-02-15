Acadêmicos de Niterói homenageia LulaFoto: Thalita Queiroz / Agência O Dia
A atriz Malu Valle também comentou a relevância do enredo e a emoção de estar no desfile. "Muito emocionante. Um brasileiro típico, que saiu do nada. É algo fascinante. Uma homenagem super justa", disse.
O ator Ernesto Piccolo também compõe o time de convidados que participam do desfile em tributo a Lula. "Uma homenagem justa para um homem que fez história no Brasil. Para mim é uma honra estar participando", disse.
Artistas fazem homenagem a Lula em desfile da Acadêmicos de Niterói— Jornal O Dia (@jornalodia) February 16, 2026
Crédito: Thalita Queiroz/ Agência O Dia pic.twitter.com/g1Tk3pgWsG
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.