Valesca Popozuda - Reprodução de vídeo

Publicado 15/02/2026 19:20 | Atualizado 15/02/2026 19:20

Rio - Valesca Popozuda, de 47 anos, criticou a estrutura do trio elétrico disponibilizado para ela se apresentar em um bloco de Carnaval em Belo Horizonte, neste domingo (15). Insatisfeita, a cantora pegou o microfone e desabafou com os fãs sobre a situação. Ela, ainda, disse que só cantaria em consideração ao público que estava presente.

"O problema é que a estrutura não dá pra gente. Nem é o que eu quero, é o que eu preciso. A gente tem uma logística toda certinha. Agora, eu, Valesca, que estou aqui no meu horário, não tenho culpa se o trio furou com a produção", afirmou Valesca.

"Eu subi aqui em respeito à BH, que eu amo, ao meu público. Mas, resumindo, a gente tem equipamento, tem toda uma estrutura pra montar e fazer um megashow pra vocês. Só que não dá. Eu tenho balé, a gente pula, dança… como é que o trio anda?", quis saber.

Por fim, a artista tranquilizou os fãs ao dizer que se apresentaria. "Não vou embora daqui sem, pelo menos, cantar um pouquinho com vocês. Porque quem me conhece, esse não é o meu perfil, tá bom?".