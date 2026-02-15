Dira Paes representará mãe do presidente Lula no desfile da Acadêmicos de Niterói - Divulgação / S1 Fotografia / Gardel Assessoria

Publicado 15/02/2026 12:40

Rio - Dira Paes está confirmada no desfile da Acadêmicos de Niterói, que acontece na Marquês de Sapucaí, neste domingo (15). A atriz viverá Dona Lindu, mãe do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, enredo da azul e branca de Niterói no Carnaval 2026.

A integrante do elenco da novela "Três Graças", da TV Globo, dará vida a mãe nordestina que abandonou o sertão em busca de uma vida melhor para os seus filhos. Dira virá com crianças representando o Lula e os irmãos. A artista esteve no barracão da escola e demonstrou muito entusiasmo para a apresentação.

A agremiação será a primeira do Grupo Especial a desfilar, levando o enredo "Do Alto do Mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil", em homenagem ao presidente. Imperatriz Leopoldinense, Portela e Estação Primeira de Mangueira atravessarão a Avenida no mesmo dia, disputando o tão sonhado título de campeã carioca.