Em clima carnavalesco, Adriane Galisteu posa para cliques no metrô do RioDivulgação / Vinicius Mochizuki
Em clima carnavalesco, Adriane Galisteu posa para cliques no metrô do Rio
Musa da Portela exibiu as curvas com biquíni e saia curtinha
Neto do bicheiro Luizinho Drumond destaca importância de legado na Imperatriz
João Felipe Drumond é vice-presidente executivo da escola de Ramos e diretor finaceiro da Liesa
'Pisar forte na avenida', afirma porta-bandeira da Imperatriz Leopoldinense
Coreógrafa Ana Botafogo detalhou trabalho até o desfile
Homenageado pela Imperatriz, Ney Matogrosso se sente honrado por enredo 'Camaleônico'
Cantor usa fantasia com predominância da cor verde
Acadêmicos de Niterói esbanja emoção na avenida em homenagem a Lula
Escola estreante no Grupo Especial aposta em um desfile com componentes vibrantes na Marquês de Sapucaí
Neta de Lula é orientada a não falar com imprensa; Janja desiste de desfilar
Primeira-dama era esperada no último carro da Acadêmicos de Niterói
Na véspera de desfile, Erika Januza comenta volta para Viradouro
Ex-rainha de bateria fará retorno em homenagem a Mestre Ciça
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.