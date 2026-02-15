Em clima carnavalesco, Adriane Galisteu posa para cliques no metrô do Rio - Divulgação / Vinicius Mochizuki

Em clima carnavalesco, Adriane Galisteu posa para cliques no metrô do RioDivulgação / Vinicius Mochizuki

Publicado 15/02/2026 11:38

Rio - Adriane Galisteu, de 52 anos, entrou no clima do Carnaval e posou para cliques num ensaio fotográfico realizado na estação de metrô General Osório, em Ipanema, Zona Sul do Rio. Através das redes sociais, neste sábado (14), a musa da Portela destacou a empolgação para 'se jogar' na folia.

"Carnaval começa no instante que a gente decide entrar no clima. Transformei a Estação General Osório no meu editorial particular, look escolhido para me jogar! Foi demais essa energia que só o Rio entrega! O metrô 24h é só o detalhe. O importante é que a gente já embarca pronta", escreveu a apresentadora na legenda do post.

No compilado de registros, a loira foi fotografada em pleno funcionamento do transporte público, 'desfilando' entre os usuários do metrô. Na ocasião, exibiu as curvas com biquíni e saia curtinha, nas cores vermelha e azul. Adereço de cabeça, com direito a penas, completaram o visual da famosa.

A Portela será a terceira escola a desfilar na Marquês de Sapucaí, neste domingo (15). A azul e branca de Madureira levará o enredo "O Mistério do Príncipe do Bará – A oração do negrinho e a ressurreição de sua coroa sob o céu aberto do Rio Grande", que homenageia o Príncipe Custódio, personagem histórico e espiritual responsável por estruturar o Batuque no Rio Grande do Sul.