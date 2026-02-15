Presidente da Unidos de Padre Miguel, Lara Mara desfila com um fantasia toda prateada representando a luaManuella Viégas/ Agência O Dia
"Eu estou muito feliz. A Imperatriz foi um presente na minha vida. Acho que ela me abraçou. A Cátia [Drumond] me dá muita força. Eu acho que ela me acolhe nessa questão de duas presidentas, a gente sabe como é difícil ter esse cargo sendo mulher", disse.
Com uma fantasia toda prateada, Lara explicou que o carnavalesco Leandro Viana pensou em uma roupa que combinasse com a personalidade na presidente do Boi da Vila Vintém.
"Ele sabe que sou apaixonada por astros e falou: 'Você vai vir de lua, representando essa lua que ilumina a festa da música'. Com certeza hoje vou dar o meu sangue pela Imperatriz e assim dei pra UPM", afirmou ela, que revelou suas expectativas para o retorno da escola de Padre Miguel ao Grupo Especial.
"Estou surpresa. Parece que foi o primeiro desfile da minha vida, na sexta-feira, e a expectativa tá altíssima. Espero ser feliz na apuração. Duas vezes! Planos a gente tem para comemorar a vitória, mas vamos ficar quietinha para morrer velhinha", riu.
A Imperatriz Leopoldinense é a segunda escola a passar pela Avenida, neste domingo. Com o enredo "Camaleônico", a agremiação fará uma homenagem a Ney Matogrosso.
