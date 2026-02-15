Presidente da Unidos de Padre Miguel, Lara Mara desfila com um fantasia toda prateada representando a lua - Manuella Viégas/ Agência O Dia

Publicado 15/02/2026 23:35 | Atualizado 16/02/2026 00:26

Rio - A presidente da Unidos de Padre Miguel, Lara Mara, celebrou sua participação no desfile da Imperatriz Leopoldinense, neste domingo (15). Antes de entrar na avenida, a jovem, de 21 anos, ainda falou sobre as dificuldades do cargo, principalmente por ser mulher.