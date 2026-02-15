Erika Januza comentou retorno à Viradouro no Carnaval 2026 - Lucas Ramos/Brazil News

Erika Januza comentou retorno à Viradouro no Carnaval 2026Lucas Ramos/Brazil News

Publicado 15/02/2026 23:38 | Atualizado 16/02/2026 16:11

Rio - Erika Januza marcou presença em um camarote da Marquês de Sapucaí na primeira noite de desfiles do Grupo Especial neste domingo (15) e falou sobre o retorno para Viradouro no ano em que a agremiação faz homenagem ao mestre de bateria Ciça. A atriz deixou o posto de rainha de bateria da escola em 2025.

"O convite veio no momento em que o Carnaval já estava quase lá e eu sou aquela que gosta de participar, mas venho no carro. Eu estou gravando novela de segunda a sábado então não tive como estar nos ensaios como eu gosto. Fui em um dia que foi inesquecível. Tive uma saída muito linda e uma volta também", contou.

A atriz revelou que não teve um longo tempo de preparação antes do desfile. A agremiação será a terceira a entrar na avenida na segunda-feira (16). "Começar a malhar faltando um mês não resolve muita coisa. Aí eu falo que vou com o corpo real que eu tenho, vou com muita energia, amor e respeito que eu tenho pelo Carnaval. E amanhã estarei lá com tudo", disse.

Erika comentou a escolha do figurino para assistir a passagem das escolas pela Sapucaí. "Acho que tem uma coisa de brasilidade, no verde amarelo, que a gente tem que entender que o verde e o amarelo é do brasileiro. Queria uma coisa que combinasse com as cores, mas também uma brasilidade das frutas."

Namorada de Arlindinho, a artista não escondeu a empolgação com a Acadêmicos de Niterói, que faz a estreia no Grupo Especial com um samba-enredo que também leva o nome do filho de Arlindo Cruz na composição. "Eu estou lá para torcer e para mandar vídeo porque ele está trabalhando. Quero ver como vai ser isso. Quando eu conheci ele, o samba já estava pronto", revelou.

Desfilam neste domingo: Acadêmicos de Niterói, Imperatriz, Portela e Mangueira.