Erika Januza comentou retorno à Viradouro no Carnaval 2026Lucas Ramos/Brazil News
Na véspera de desfile, Erika Januza comenta volta para Viradouro
Ex-rainha de bateria fará retorno em homenagem a Mestre Ciça
Gardênia Cavalcanti emociona ao ter trajetória contada na Intendente Magalhães
Apresentadora foi homenageada pela Tradição na madrugada desta segunda-feira (16), com o enredo ‘A Menina do Sertão que Virou Estrela de TV’
Largo do Machadinho, Mas Não Largo do Suquinho anima pais e criançada no Catete
Desde cedo, Largo do Machado ficou tomado por cores, personagens e animação
Carla Perez comanda bloco infantil pela última vez e vai às lágrimas
Cantora se apresentou no circuito Osmar, em Salvador, na Bahia, neste domingo (15)
Janja diz que desistiu de desfilar para evitar perseguição a Lula e escola de samba
Primeira-dama era esperada no último carro da Acadêmicos de Niterói
Wagner Moura, Bruno Mars e mais estrelas são homenageadas com bonecos de Olinda
Tradicional cortejo fez a alegria dos foliões no Sítio Histórico, em Pernambuco, na manhã desta segunda-feira (16)
Que Pena Amor agita foliões e fãs nostálgicos com clássicos do pagode
Com nove anos de história, bloco homenageia grupo Pixote este ano, na Praça Tiradentes
