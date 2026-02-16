Mileide Mihaile reage a críticas ao samba de Virginia Fonseca: ’Não tem como comparar’ - Lucas Ramos / Brazil News

Publicado 16/02/2026 09:52 | Atualizado 16/02/2026 16:09

Rio - Mileide Mihaile marcou presença na Marquês de Sapucaí, neste domingo (15), e rebateu as comparações que circulam nas redes sociais entre o seu desempenho no samba e o de Virginia Fonseca. Em tom direto, a rainha de bateria da Unidos da Tijuca saiu em defesa da colega e reforçou que trajetórias diferentes no Carnaval não cabem na mesma régua.

"Não, eu acho que a Virginia está ótima, gente. Acho que não tem como comparar alguém que samba há 10 anos com alguém que vai ser a estreia dela. Cada uma com sua personalidade", afirmou. Em clima descontraído, completou: "Uma mulher linda dessas, maravilhosa, bundão duro".



Neste ano, Mileide estreia como rainha de bateria da escola do Borel, enquanto Virginia se prepara para a primeira vez à frente da bateria da Grande Rio. Para a influenciadora maranhense, o contexto de cada uma precisa ser levado em conta. "São momentos diferentes. Cada uma vive o seu processo", resumiu.



No ano passado, quando Paolla Oliveira anunciou a saída do posto de rainha de bateria da escola, parte do público apostou no nome de Mileide como sucessora. A vaga, no entanto, ficou com Virginia, anunciada oficialmente em maio.



Desde então, Virginia intensificou a preparação para o desfile, com aulas de samba e mudanças na rotina. No último fim de semana, ela comentou o nervosismo às vésperas da estreia e falou sobre os cuidados físicos para dar conta do posto.



O grande dia



A rainha da Unidos da Tijuca desfila nesta segunda-feira (16), quando a escola encerra a noite de apresentações com o enredo "Carolina Maria de Jesus", homenagem à escritora mineira. Para Mileide, no entanto, a discussão vai além da disputa informal nas redes.



Mileide acompanhou o primeiro dia de desfiles do Grupo Especial e também comentou sobre sua própria preparação. “Pra segurar um rojão desses, paro de tomar álcool, porque quem é que aguenta tomar álcool e trabalhar desse jeito? Aí come regrado, dorme… Aí o corpo agradece”, disse. Segundo ela, o processo resultou na perda de cerca de 3 kg.