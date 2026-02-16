João Felipe Drumond quer valorizar legado da família na Imperatriz LeopoldinenseThalita Queiroz / Agência O Dia
"É um privilégio poder fazer parte de uma escola que representa tanto na minha vida. Não lembro de nenhum momento da minha história que não tenha a presença dessa escola. Cresci aprendendo a amar a Imperatriz. É uma missão dar continuidade ao que aqueles que vieram antes de nós construíram e transformaram na história do Carnaval”, afirmou.
Segundo João, exercer essa responsabilidade é um trabalho diário, movido pelo amor. "A gente acorda cedo todos os dias para fazer o Carnaval acontecer”, disse, que também é filho de Cátia Drumond, presidente da Imperatriz.
A escola é a segunda a desfilar neste primeiro dia do Grupo Especial com o enredo “Camaleônico”, idealizado pelo carnavalesco Leandro Vieira, que exalta a trajetória do cantor Ney Matogrosso.
