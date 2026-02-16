João Felipe Drumond quer valorizar legado da família na Imperatriz Leopoldinense - Thalita Queiroz / Agência O Dia

Publicado 16/02/2026 00:17

Rio - Neto do bicheiro Luizinho Drumond, João Felipe Drumond, vice-presidente executivo da Imperatriz Leopoldinense e diretor financeiro da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), falou sobre o privilégio de seguir os passos do avô.

Ao DIA, momentos antes de ver a escola do coração cruzar a Sapucaí, no início da madrugada desta segunda-feira (16), o jovem de 23 anos destacou a importância do legado que carrega.



"É um privilégio poder fazer parte de uma escola que representa tanto na minha vida. Não lembro de nenhum momento da minha história que não tenha a presença dessa escola. Cresci aprendendo a amar a Imperatriz. É uma missão dar continuidade ao que aqueles que vieram antes de nós construíram e transformaram na história do Carnaval”, afirmou.



Segundo João, exercer essa responsabilidade é um trabalho diário, movido pelo amor. "A gente acorda cedo todos os dias para fazer o Carnaval acontecer”, disse, que também é filho de Cátia Drumond, presidente da Imperatriz.



A escola é a segunda a desfilar neste primeiro dia do Grupo Especial com o enredo “Camaleônico”, idealizado pelo carnavalesco Leandro Vieira, que exalta a trajetória do cantor Ney Matogrosso.