Desfile da União de Maricá - Carlos Elias / Agência O Dia

Desfile da União de MaricáCarlos Elias / Agência O Dia

Publicado 15/02/2026 10:39 | Atualizado 15/02/2026 12:13

A União de Maricá foi a sexta a desfilar no segundo dia da Série Ouro, cruzando a Marquês de Sapucaí já na madrugada de domingo (15). Com um conjunto visual impactante e um chão vibrante, a agremiação confirmou na Avenida a força construída ao longo do pré-carnaval e saiu da pista como uma das candidatas ao título.

Com o enredo “Berenguendéns e Balagandãs”, desenvolvido pelo carnavalesco Leandro Vieira, a escola exaltou a força das mulheres pretas a partir da história dos balagandãs e das joias de crioula, símbolos de identidade, resistência e afirmação cultural. O desfile apresentou alegorias grandiosas e fantasias com acabamento e concepção dignos de Grupo Especial.



Na parte musical, a condução do intérprete Zé Paulo Sierra, estreante na escola, foi determinante para manter a energia da comunidade do início ao fim. A bateria Maricadência, comandada pelo mestre Paulinhos Steves, sustentou um ritmo forte e preciso, empolgando componentes e as arquibancadas.



Outro ponto alto foi a comissão de frente, assinada pelo coreógrafo Patrick Carvalho. Com figurinos ricos em detalhes, a performance — intitulada “Claro, tinha que ser preto” — foi composta exclusivamente por mulheres e dialogou diretamente com a ideia de empoderamento feminino, ressaltando a construção simbólica da mulher negra como exuberância e ancestralidade.



O presidente Matheus Santos celebrou o resultado e fez questão de dividir os méritos com toda a comunidade.



“Esse desfile é fruto de um trabalho coletivo, de muito esforço e amor pela nossa escola. Quero agradecer a cada componente, a cada profissional envolvido e à nossa comunidade, que abraçou o enredo e transformou esse sonho em realidade na avenida. A União de Maricá mostrou sua força, sua identidade e sua capacidade de competir no mais alto nível”, disse.

Quase no final do desfile, a última alegoria bateu na grade no setor 12 e deixou três pessoas feridas. Com isso, a escola estourou o tempo máximo em dois minutos, encerrando sua apresentação com 57 minutos.