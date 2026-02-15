Janja prestigia desfile da Série Ouro e usa camisa da Portela em camaroteReprodução de vídeo / Instagram / Tempo Real
Janja prestigia desfile da Série Ouro e usa camisa da Portela em camarote
Primeira-dama também conferiu show da cantora Teresa Cristina, neste sábado (14)
'Fake Cunha': Motorista de aplicativo faz sucesso pelas ruas do Rio imitando Milton Cunha
Humberto Magalhães recebe passageiros vestido como o comentarista de Carnaval: 'Bafônico'
Janja prestigia desfile da Série Ouro e usa camisa da Portela em camarote
Primeira-dama também conferiu show da cantora Teresa Cristina, neste sábado (14)
Com DJ Malboro em alegoria, Unidos da Ponte encerra desfiles da Série Ouro com homenagem ao funk
Em clima carnavalesco, Adriane Galisteu posa para cliques no metrô do Rio
Musa da Portela exibiu as curvas com biquíni e saia curtinha
Imponente, União de Maricá encanta com enredo exaltando ancestralidade e a força da mulher negra
'Berenguendéns e Balagandãs' foi assinado por Leandro Vieira
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.