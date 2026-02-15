Janja prestigia desfile da Série Ouro e usa camisa da Portela em camarote - Reprodução de vídeo / Instagram / Tempo Real

Publicado 15/02/2026 12:18 | Atualizado 15/02/2026 12:38

Rio - A primeira-dama Janja da Silva prestigiou o desfile da Série Ouro na Marquês de Sapucaí, neste sábado (14). A socióloga também marcou presença no camarote da Portela e até vestiu camisa da azul e branca de Madureira.

A mulher do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, inclusive, aproveitou o show da cantora Teresa Cristina, uma das atrações do camarote. Délcio Luiz, Velha Guarda e a bateria da escola de samba se apresentaram no mesmo local.

A segunda noite de desfiles da Série Ouro foi composta pelas agremiações Botafogo Samba Clube, Em Cima da Hora, Arranco do Engenho de Dentro, Império Serrano, Estácio de Sá, União de Maricá, Porto da Pedra e Unidos da Ponte.

Janja deve marcar presença novamente no Carnaval do Rio neste domingo (15), já que a Acadêmicos de Niterói será a primeira escola do Grupo Especial a desfilar com o enredo "Do Alto do Mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil", em homenagem ao presidente. As escolas Imperatriz Leopoldinense, Portela e Estação Primeira de Mangueira atravessarão a Avenida no mesmo dia.