Humberto Magalhães, 50, imita bordões do comentarista de Carnaval Milton CunhaÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 15/02/2026 12:22

Rio - O motorista de aplicativo Humberto Magalhães, de 50 anos, encontrou um jeito ideal de se divertir e trabalhar ao mesmo tempo. Com uma imitação "perfeita" de Milton Cunha, ele vem surpreendendo cariocas e turistas pelas ruas do Rio.

"Eu sou o 'Fake Cunha', ele é a purpurina real, um luxo, mas eu sou apenas a lantejoula que caiu do blazer dele”, brinca o motorista, fazendo a voz do carnavalesco.

Ele conta que passou a fazer corridas por aplicativo depois de enfrentar problemas financeiros na pandemia. "Tive vários negócios, mas agora faço corridas. Trabalhei com empréstimo consignado, comércio de roupas e várias outras coisas. Com a pandemia, a situação ficou horrível e todos caíram na falência, as portas se fecharam. Agora, sou motorista, aguardando uma virada de chave”, conta Humberto.



A imitação do carnavalesco e comentarista da Globo diverte quem embarca no carro de Humberto, que também faz questão de entrar no clima da folia, usando colar havaiano, máscara, purpurina, leques e pedrarias. “Turistas nacionais e internacionais entram e ficam maravilhados. Uma surpresa total, todos querem fotografar, filmar e me pedem para mandar recados para os familiares com a voz do Milton, é um babado, é bafônico", detalha.



O motorista afirma, ainda, que a imitação não tem "data de validade". "Começou no Carnaval, mas vai durar o ano todo, levando alegria para todos os passageiros. Rir é melhor do que chorar.”



Deixando de lado o papel do ídolo, Humberto garante que tem o mesmo bom humor. “Sou sempre brincalhão, de bem com a vida, mesmo com as dificuldades da vida e sendo um empresário falido no momento. Mas sigo, não desisto nunca. Quando acontece algo muito ruim, é porque algo muito bom está por vir”, concluiu.

*Reportagem da estagiária Ágatha Araújo e de Érica Martin, sob supervisão de Raphael Perucci