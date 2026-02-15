Desfile da União de MaricáCarlos Elias

Rio – Após uma maratona com 15 desfiles, a Série Ouro terminou, neste domingo (15), com a passagem da Unidos da Ponte já com o dia claro. A noite teve com grande destaque a União de Maricá, que encantou a Avenida exaltando a ancestralidade da mulher negra. Império Serrano e Estácio de Sá também fizeram bons desfiles e vão brigar pelas primeiras posições ao lado da Unidos de Padre Miguel, que veio na sexta-feira e mostrou muita força para brigar pelo título. Apenas a primeira colocada sobe para o Grupo Especial em 2027.
Oito agremiações se apresentaram na Passarela do Samba neste sábado (14): Botafogo Samba Clube, Em Cima da Hora, Arranco do Engenho de Dentro, Império Serrano, Estácio de Sá, União de Maricá, Porto da Pedra e Unidos da Ponte.
Com cerca de meia hora de atraso, a Botafogo Samba Clube abriu a noite. A agremiação homenageou o paisagista Roberto Burle Marx (1909 – 1994), com o enredo "O Brasil que floresce em arte”, caprichou no colorido das fantasias.
Abrindo a apresentação, a ala infantil “Guardiã da Biodiversidade” encantou a Avenida com pequenas joaninhas, que traduziram a mensagem do enredo dedicado ao idealizador do calçadão da Praia de Copacabana e do Aterro do Flamengo.
Logo após, a Em Cima da Hora, agremiação do bairro de Cavalcanti, saudou a força das mulheres no enredo “Salve Todas as Marias, Laroyê PombaGiras”. Idealizado pelo carnavalesco Rodrigo Almeida, o tema destacou a poder da beleza feminina e a espiritualidade.
Em um dos carros alegóricos, houve uma releitura da obra “Pietà”, de Michelangelo. Porém, em vez da Virgem Maria, uma pombagira representou o papel da mãe protetora. Outra alegoria denunciou a intolerância religiosa e o vandalismo contra terreiros e centros espíritas.
Já o Arranco do Engenho de Dentro, terceira agremiação, homenageou a primeira palhaça negra do Brasil, Maria Eliza Alves dos Reis. Com assinatura da carnavalesca Annik Salmon, a única artista mulher à frente de um barracão dentre todas as agremiações que desfilam na Sapucaí, a escola contou com a presença da neta da homenageada, Mariana Gabriel, conhecida como palhaça Birota, que foi destaque no último carro.
O Império Serrano levou ao Sambódromo a obra de Conceição Evaristo, uma das maiores referências da literatura brasileira. Com a força de sua bateria marcada pelos agogôs, a escola fez um desfile bonito, que se valeu, principalmente, pela presença da escritora, que esteve como destaque do abre-alas e foi saudada por toda a Avenida.
Além da escritora, a escola também homenageou a negritude e a força da mulher, através da vereadora Marielle Franco e da modelo Kathlen Romeu, retratando os rostos das duas em quadros na ala “Protesto na Avenida – O Alvo no Peito”. A parlamentar morreu assassinada em 2018. Já a modelo foi vítima de bala perdida em uma operação policial no Complexo do Lins, na Zona Norte.
Com um desfile de forte simbolismo religioso e identidade comunitária, a Estácio de Sá apresentou o enredo “Tata Tancredo – O Papa Negro no Terreiro do Estácio”. A escola construiu uma homenagem vibrante, que exaltou a ancestralidade, fé e resistência cultural ao longo de toda a apresentação.
Cria do Morro de São Carlos, Tata Tancredo esteve presente, direta e indiretamente, na formação de importantes tradições brasileiras, entre elas a organização da umbanda e a “Deixa Falar” 
Sexta agremiação da noite, a União de Maricá apresentou o enredo “Berenguendéns e Balangandãs”, explorando com riqueza estética e histórica os adornos e símbolos ligados à cultura das baianas e à herança afro-brasileira. Embalada pelo talento do carnavalesco Leandro Vieira e pela força do intérprete Zé Paulo, a escola fez uma grande apresentação.
Na saída do último carro da agremiação, bem depois da passagem pelos jurados, um homem foi atingido pela alegoria e socorrido pelo Corpo de Bombeiros, atendido e estabilizado no posto médico da Secretaria Municipal de Saúde, na Apoteose. Outras duas pessoas também ficaram feridas. Por conta do ocorrido, a escola ultrapassou os 55 minutos previstos no regulamento. 
A Unidos do Porto da Pedra, de São Gonçalo, dedicou o desfile às profissionais do sexo, com a proposta de dar visibilidade à discussão sobre direitos e humanização das mulheres. O tema foi criado pelo carnavalesco Mauro Quintaes.
A criadora de conteúdo adulto Andressa Urach foi um dos destaques, assim como Elisa Sanches, veterana atriz pornô. Outra presença marcante foi a atriz Giovana Cordeiro, que "encarnou" Bruna Surfistinha.
As baianas representaram Madame de Pompadour, personagem histórica conhecida por ser amante do rei Luís XV, na Franca.
Por fim, a Unidos da Ponte, São João de Meriti, entrou na Avenida já com o céu claro e exaltou as raízes negras e periféricas do Rio. O enredo, intitulado como “Tamborzão – O Rio é baile! O Poder é Black!”. O tema foi idealizado pelo carnavalesco Nicolas Gonçalves.
Os veteranos do funk DJ Malboro e Stevie B arrancaram aplausos em uma das alegorias. Os figurinos, coloridos e com o estilo despojado, eram adornados por CD’s.
 
