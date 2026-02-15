Desfile da União de Maricá - Carlos Elias

15/02/2026

Rio – Após uma maratona com 15 desfiles, a Série Ouro terminou, neste domingo (15), com a passagem da Unidos da Ponte já com o dia claro. A noite teve com grande destaque a União de Maricá, que encantou a Avenida exaltando a ancestralidade da mulher negra. Império Serrano e Estácio de Sá também fizeram bons desfiles e vão brigar pelas primeiras posições ao lado da Unidos de Padre Miguel, que veio na sexta-feira e mostrou muita força para brigar pelo título. Apenas a primeira colocada sobe para o Grupo Especial em 2027.

Oito agremiações se apresentaram na Passarela do Samba neste sábado (14): Botafogo Samba Clube, Em Cima da Hora, Arranco do Engenho de Dentro, Império Serrano, Estácio de Sá, União de Maricá, Porto da Pedra e Unidos da Ponte.

Abrindo a apresentação, a ala infantil “Guardiã da Biodiversidade” encantou a Avenida com pequenas joaninhas, que traduziram a mensagem do enredo dedicado ao idealizador do calçadão da Praia de Copacabana e do Aterro do Flamengo.

Em um dos carros alegóricos, houve uma releitura da obra “Pietà”, de Michelangelo. Porém, em vez da Virgem Maria, uma pombagira representou o papel da mãe protetora. Outra alegoria denunciou a intolerância religiosa e o vandalismo contra terreiros e centros espíritas.

O Império Serrano levou ao Sambódromo a obra de Conceição Evaristo , uma das maiores referências da literatura brasileira. Com a força de sua bateria marcada pelos agogôs, a escola fez um desfile bonito, que se valeu, principalmente, pela presença da escritora, que esteve como destaque do abre-alas e foi saudada por toda a Avenida.

Além da escritora, a escola também homenageou a negritude e a força da mulher, através da vereadora Marielle Franco e da modelo Kathlen Romeu, retratando os rostos das duas em quadros na ala “Protesto na Avenida – O Alvo no Peito”. A parlamentar morreu assassinada em 2018. Já a modelo foi vítima de bala perdida em uma operação policial no Complexo do Lins, na Zona Norte.

Cria do Morro de São Carlos, Tata Tancredo esteve presente, direta e indiretamente, na formação de importantes tradições brasileiras, entre elas a organização da umbanda e a “Deixa Falar”

Na saída do último carro da agremiação, bem depois da passagem pelos jurados, um homem foi atingido pela alegoria e socorrido pelo Corpo de Bombeiros, atendido e estabilizado no posto médico da Secretaria Municipal de Saúde, na Apoteose. Outras duas pessoas também ficaram feridas. Por conta do ocorrido, a escola ultrapassou os 55 minutos previstos no regulamento.

A criadora de conteúdo adulto Andressa Urach foi um dos destaques, assim como Elisa Sanches, veterana atriz pornô. Outra presença marcante foi a atriz Giovana Cordeiro, que "encarnou" Bruna Surfistinha.



As baianas representaram Madame de Pompadour, personagem histórica conhecida por ser amante do rei Luís XV, na Franca.



Os veteranos do funk DJ Malboro e Stevie B arrancaram aplausos em uma das alegorias. Os figurinos, coloridos e com o estilo despojado, eram adornados por CD’s.

* Com informações do site Carnavalesco