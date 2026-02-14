Alegoria da Unidos de Padre Miguel - Carlos Elias / Agência O Dia

Alegoria da Unidos de Padre MiguelCarlos Elias / Agência O Dia

Publicado 14/02/2026 07:47

Rio- A Unidos de Padre Miguel fez o melhor desfile da primeira noite da Série Ouro, na Sapucaí. Com alegorias imponentes, a agremiação da Zona Oeste mostrou que está na briga para voltar ao Grupo Especial. Outros destaques foram a União da Ilha, a Acadêmicos de Vigário Geral e a União do Parque Acari. A noite teve, ainda, Inocentes de Belford Roxo, Unidos de Bangu, que estourou o tempo regulamentar, e a Unidos do Jacarezinho, com uma apresentação marcada por problemas em alegorias.

Unidos do Jacarezinho

Por conta disso, muitos componentes entraram apenas com camisas da escola, ou com fantasias improvisadas. Problemas também foram notados em alegorias, que pecaram pela falta de acabamento.

A apresentação terminou com 57 minutos, dois além do tempo permitido, o que vai tirar décimos preciosos.

Inocentes de Belford Roxo

Segunda a desfilar, a Inocentes de Belford Roxo levou para Avenida o enredo “O Sonho de Um Pagode Russo Nos Frevos do Meu Pernambuco”, exaltando o estado do Nordestino e as influências russas presentes na cultura local.

Com carros grandes e coloridos, a caçulinha da Baixada, como é carinhosamente conhecida, trouxe uma estátua de Luiz Gonzaga e um enorme galo inflável, em referência ao Galo da Madrugada. Outro destaque foi a passagem da comissão de frente. A apresentação marcou ainda a estreia na agremiação do intérprete Ito Melodia.

União do Parque Acari

Com um bom conjunto alegórico, mérito do carnavalesco Guilherme Estevão, a agremiação trouxe também referências a ícones do teatro brasileiro, como Haroldo Costa e outros nomes. No último carro, o destaque foi o cantor e compositor Moacyr Luz, um dos autores do samba-enredo. A União do Parque Acari terminou o desfile com 54 minutos.

Unidos de Bangu

O casal de mestre-sala e porta-bandeira Leonardo Moreira e Bárbara Moura veio com fotos de Leci bordadas na fantasia. A comissão de frente foi formada por malandros e cabrochas, além de tripé que evocava uma vitrola.



O 2º carro, que homenageou a Mangueira, teve problemas com uma parte descolando. A cantora homenageada passou sentada em um trono na terceira alegoria, chamada "Quilombo da Diversidade". A agremiação, no entanto, terminou o desfile com 56 minutos, um a mais do máximo permitido, e, será penalizada na apuração.

Unidos de Padre Miguel





Com alegorias imponentes e ricas em detalhes, a agremiação da Zona Oeste foi responsável pelo melhor desfile da noite e mostrou que vai brigar, de verdade, pelo título da Série Ouro. Unidos de Padre Miguel veio na sequência e arrebatou a Sapucaí com o enredo "Kunhã-Eté: o sopro sagrado da Jurema", homenageando Clara Camarão, indígena potiguara símbolo de coragem na resistência contra a invasão holandesa no século XVII. A narrativa celebrou o protagonismo feminino, a espiritualidade da Jurema e a força ancestral dos povos originários.Com alegorias imponentes e ricas em detalhes, a agremiação da Zona Oeste foi responsável pelo melhor desfile da noite e mostrou que vai brigar, de verdade, pelo título da Série Ouro.

União da Ilha do Governador





A rainha de bateria Gracyanne Barbosa chamou atenção ao desfilar de tênis e uma joelheira por conta da lesão que sofreu no joelho ao participar do programa "Dança dos Famosos".

União da Ilha do Governador apresentou o enredo "Viva o hoje! O Amanhã? Fica pra depois..." . O tema abordou a passagem do Cometa Halley pelo Rio, explorando a histeria coletiva e a sensação de fim do mundo vivida pelos cariocas à época. A mensagem também destacou a importância de se viver o hoje.A rainha de bateria Gracyanne Barbosa chamou atenção ao desfilar de tênis e uma joelheira por conta da lesão que sofreu no joelho ao participar do programa "Dança dos Famosos".

Acadêmicos de Vigário Geral

A escola fez uma sátira dos descobrimentos e da exploração no Brasil Colônia. A comissão de frente, por exemplo, trouxe um homem de mangas bufantes, suando sob o sol de 40 ºC, na vestimenta de um português do período das Grandes Navegações.

* Com informações do site Carnavalesco