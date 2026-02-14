O bloco prioriza apenas o som dos instrumento e percussão - Douglas Shineidr / Riotur

Publicado 14/02/2026 21:00 | Atualizado 14/02/2026 21:59

Rio- A Banda de Ipanema, um dos blocos mais tradicionais do carnaval carioca, desfilou neste sábado (14) pelas ruas do bairro, reunindo centenas de foliões. O cortejo teve início na Rua Gomes Carneiro, a partir das 15h, e manteve a principal característica que diferencia o grupo de outros megablocos: a ausência de carros de som, com a animação garantida apenas pelos instrumentos de sopro e pela percussão.

Nesta edição histórica, a Banda escolheu dois nomes de peso da cultura carioca para homenagear em suas camisas: o escritor e jornalista Ruy Castro, membro da Academia Brasileira de Letras, e Tia Surica, matriarca da Portela. O repertório, como de costume, percorreu marchinhas clássicas, sambas, frevos e bossa nova, reforçando o papel do bloco na preservação da memória musical do carnaval de rua.



Confira as fotos:

O cortejo volta na terça-feira (17) com a concentração às 15h no mesmo local.

Outros blocos tradicionais também movimentaram o sábado (14) de Carnaval no Rio. Cordão da Bola Preta, Amigos da Onça, Escangalha, Céu na Terra e Terreirada levaram milhares de foliões às ruas em diferentes regiões da cidade, reforçando a força do carnaval de rua como espaço de tradição, diversidade e encontro entre gerações.

No Centro, o Bola Preta, com mais de um século de história, arrastou cerca de 500 mil pessoas ao som de marchinhas clássicas e manteve o formato de orquestra de sopros.

Já o Amigos da Onça desfilou no Aterro do Flamengo com enredo voltado para a preservação ambiental, enquanto o Escangalha, no Jardim Botânico, apostou na curadoria de sambas-enredo históricos.

Na Quinta da Boa Vista, o Terreirada misturou ritmos do Norte e Nordeste, e o Céu na Terra animou as ladeiras de Santa Teresa.