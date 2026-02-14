Casal de mestre-sala e porta-bandeira Vinícius Antunes e Rebeca Tito - Divulgação

Casal de mestre-sala e porta-bandeira Vinícius Antunes e Rebeca TitoDivulgação

Publicado 14/02/2026 13:02 | Atualizado 14/02/2026 13:23

Rio – O Paraíso do Tuiuti anunciou neste sábado (14) que vai renovar o contrato do primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, Vinícius Antunes e Rebeca Tito, para o Carnaval 2027. A dupla fará a estreia na Avenida, nesta terça-feira (17).



"Estamos valorizando o nosso chão. A Rebeca começou conosco, com 13 anos, e já virou essa grande porta-bandeira. A parceria com Vinícius deu muito certo e vamos continuar com os dois para 2027", declarou o presidente da agremiação, Renato Thor.



Essa é a terceira renovação já confirmada da agremiação para o ano que vem. Em dezembro, a Tuiuti também confirmou a continuação do trabalho com o intérprete Pixulé e do mestre Marcão.



Primeira a desfilar pelo Grupo Especial na terça, a escola traz o enredo "Lonã Ifá Lukumí", sobre uma vertente religiosa afro-cubana que está sendo redescoberta no Brasil.