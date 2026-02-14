Unidos de Padre Miguel impressionou com conjunto alegórico - Carlos Elias/ Agência O Dia

Unidos de Padre Miguel impressionou com conjunto alegórico Carlos Elias/ Agência O Dia

Publicado 14/02/2026 08:10

Rio - A Unidos de Padre Miguel fez o melhor desfile da primeira noite da Série Ouro, na Sapucaí. Com alegorias imponentes e muita empolgação, a agremiação da Zona Oeste mostrou que quer lutar para voltar ao Grupo Especial. Outros destaques foram a União da Ilha, a Acadêmicos de Vigário Geral e a União do Parque Acari. Passaram, ainda, pela Avenida Inocentes de Belford Roxo, Unidos de Bangu, que estourou o tempo, e Unidos do Jacarezinho.



