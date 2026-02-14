Unidos de Padre Miguel impressionou com conjunto alegórico Carlos Elias/ Agência O Dia
Série Ouro: Unidos de Padre Miguel faz o melhor desfile da primeira noite
União da Ilha e Vigário Geral também se destacaram
Rio - A Unidos de Padre Miguel fez o melhor desfile da primeira noite da Série Ouro, na Sapucaí. Com alegorias imponentes e muita empolgação, a agremiação da Zona Oeste mostrou que quer lutar para voltar ao Grupo Especial. Outros destaques foram a União da Ilha, a Acadêmicos de Vigário Geral e a União do Parque Acari. Passaram, ainda, pela Avenida Inocentes de Belford Roxo, Unidos de Bangu, que estourou o tempo, e Unidos do Jacarezinho.
Carnaval
Banda de Ipanema reúne multidão em desfile pelas ruas da Zona Sul
Cortejo deste ano homenageou Ruy Castro e Tia Surica
Carnaval
Tuiuti anuncia renovação do primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira
'Estamos valorizando o nosso chão', destacou presidente
Carnaval
Cordão da Bola Preta arrasta multidão no Centro
Tema do 107º desfile foi 'Bola Preta, DNA do Carnaval'; agremiação integra Circuito Preta Gil de megablocos
Carnaval
Lexa ganha beijinho do marido em estreia no Carnaval de São Paulo
Cantora desfilou como madrinha de bateria da Dragões da Real
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.