Rainha da União da Ilha, Gracyanne Barbosa desfila de tênis personalizado após cirurgiaEduardo Martins / Brazil News

Publicado 14/02/2026 08:45 | Atualizado 14/02/2026 08:46

Rio - Rainha de bateria da União da Ilha, Gracyanne Barbosa chamou a atenção ao desfilar de tênis na Sapucaí, na noite de sexta-feira (13), durante o primeiro dia de apresentações da Série Ouro do Carnaval. A escolha do calçado ocorreu por orientação médica, já que a influenciadora segue em recuperação de uma cirurgia no joelho. Com fantasia vermelha, ela optou por um calçado da mesma cor, personalizado para a apresentação.

Aos 42 anos, Gracyanne enfrentou uma ruptura de tendão após um acidente no quadro "Dança dos Famosos", exibido no "Domingão com Huck", em setembro do ano passado. O impacto da lesão impediu o uso de salto alto no desfile. A cirurgia ocorreu no dia 29 daquele mês, e o período de reabilitação total previsto chega a nove meses.Em janeiro, a musa fitness falou sobre o processo de recuperação nas redes sociais e detalhou a rotina de tratamento. “3 meses de cirurgia e o previsto para a reabilitação total são de 9 meses. Embora esteja me sentingo infinitamente melhor, o trabalho não para. Voltei hoje para a fisio e é um tratamento intenso 6x na semana. Sigo tratando”, escreveu.Além do acidente no palco, Gracyanne relatou outro episódio recente que agravou seu estado físico. Durante um assalto no Rio, ela tentou se proteger e se jogou no chão, o que causou uma lesão no quadril.A União da Ilha levou para a avenida o enredo “Viva o Hoje! O Amanhã? Fica Pra Depois!”, apostando em uma mensagem de celebração do presente.