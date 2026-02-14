Matéria Salva!

Agora você pode ler esta notícia off-line

Matéria removida da seção links salvos
fecharmenu
Assine
Acessar edição digital

  • Meus links
  • Meu Horóscopo
  • Meu Time
  • Sair
lupasearch Buscar
Anuncie no O Dia
Faça sua denúncia
Confira fotos do desfile da União da Ilha do Governador
Carnaval

Confira fotos do desfile da União da Ilha do Governador

Escola levou para avenida a passagem do Cometa de Halley pelo Rio durante a primeira note da Série Ouro, nesta sexta-feira (13)

Mais artigos de O Dia
O Dia
União da Ilha do Governardor levou para avenida a passagem do Cometa de Halley pelo Rio de Janeiro
União da Ilha do Governardor levou para avenida a passagem do Cometa de Halley pelo Rio de Janeiro
União da Ilha do Governardor levou para avenida a passagem do Cometa de Halley pelo Rio de Janeiro
União da Ilha do Governardor levou para avenida a passagem do Cometa de Halley pelo Rio de Janeiro
União da Ilha do Governardor levou para avenida a passagem do Cometa de Halley pelo Rio de Janeiro
União da Ilha do Governardor levou para avenida a passagem do Cometa de Halley pelo Rio de Janeiro
Publicidade
mais notícias
Mais de Carnaval
[an error occurred while processing the directive]