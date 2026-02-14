Lexa ganha beijo do marido no meio do desfile da Dragões da RealClayton Felizardo / Brazil News

Rio - Lexa desfilou como madrinha de bateria da Dragões da Real no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, na madrugada deste sábado (14). Durante a apresentação, a cantora trocou um beijo com o marido, o ator Ricardo Vianna, que acompanhava o desfile.
Horas antes de a escola entrar na Avenida, Ricardo publicou uma mensagem de apoio à artista nas redes sociais. “Vou estar do seu lado e depois assisti-la brilhar como sempre! Eu te amo, sua luz é única e hoje você vai mostrar isso para todos que lá estiverem. Preparem-se!”, escreveu.
Aos 30 anos, Lexa estreou no posto de madrinha de bateria da agremiação paulistana com uma performance que incorporou efeitos visuais. Luz verde e fumaça saíram das mãos da cantora, em referência à figura da sentinela da mata, elemento ligado ao enredo da escola neste Carnaval, “Guerreiras Icamiabas – Uma lendária história de força e resistência”, que levou ao Sambódromo uma narrativa inspirada em coragem, ancestralidade e força feminina.
O desfile marcou o retorno de Lexa ao Carnaval após um ano afastada. Em fevereiro de 2025, a cantora perdeu a filha Sofia, fruto do relacionamento com Ricardo Vianna, que morreu três dias após o nascimento. Na ocasião, Lexa enfrentou um quadro de pré-eclâmpsia precoce e não compareceu ao desfia da Unidos da Tijuca, na qual era rainha de bateria. 
