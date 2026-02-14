A concentração começou às 7h, na Rua Primeiro de Março - Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 14/02/2026

Rio - Fundado em 1918, o Cordão da Bola Preta reuniu centenas de milhares de pessoas nas ruas do Centro, na manhã deste sábado (14), em seu 107º desfile. Segundo a Riotur, o público estimado é de 700 mil foliões. A concentração começou às 7h, na Rua Primeiro de Março, e a dispersão aconteceu às 13h.

Com sol forte, o Cordão desfilou neste ano com o tema "Bola Preta, DNA do Carnaval", no Circuito Preta Gil de megablocos.

Fantasiados e animados, foliões aproveitaram a manhã para celebrar a tradição do bloco mais antigo da cidade. Frequentador assíduo, Julius Menezes, de 46 anos, destacou a criatividade nas produções que prepara a cada edição. "Tem 15 anos que eu venho no bloco e hoje minha fantasia é homenageando a Preta Gil. Todo desfile uma fantasia temática diferente. Ano passado eu vim com uma do Ney Matogrosso", contou.

Para muitos, o desfile também representa memória e pertencimento. "Venho desde muito tempo, desde garota, com essas pessoas maravilhosas. É um bloco muito antigo, desde 1918. É a história do nosso país", afirmou a professora Regina Abreu, de 70 anos.

O tradicional bloco entoa marchinhas e sambas, e costuma receber convidados especiais. Atualmente, a rainha do desfile é a atriz Paolla Oliveira.

A Corte Real tem ainda Leandra Leal (porta-estandarte), Neguinho da Beija-Flor (padrinho), Maria Rita (madrinha), Emanuelle Araújo (musa da banda), João Roberto Kelly (embaixador), Tia Surica da Portela (embaixadora) e Selminha Sorriso (musa das musas).

Este ano teve a estreia das novas musas Lú Bandeira, Flavia Jooris, Andrea Martins, que se juntam às atuais musas Ju Knust, Thai Rodrigues, Taissa Marins e Luara Bombom, e ao muso Amauri Junior.

O Cordão da Bola Preta levou centenas de milhares de pessoas às ruas do Centro do Rio, na manhã deste sábado (14), em seu 107º desfile.



Crédito: Érica Martin / Agência O Dia pic.twitter.com/YjHfrz9aMk — Jornal O Dia (@jornalodia) February 14, 2026

Em 2025, o Cordão arrastou cerca de 500 mil pessoas ao Centro do Rio, segundo a Riotur.

Assim como no último ano, a Polícia Militar montou barreiras nas entradas da Avenida Primeiro de Março para revistar os foliões antes de acessarem o local do desfile.

Também no ano passado, o Cordão da Bola Preta se tornou patrimônio histórico, cultural e imaterial do estado, por meio de lei sancionada pelo governador do Rio de Janeiro.

Fundado em 1918, o bloco é o mais antigo do Rio de Janeiro e atrai a cada ano centenas de milhares de pessoas.

Carnaval toma conta da cidade

O clima de Carnaval tomou conta de vez do Rio de Janeiro neste sábado. Blocos tradicionais e populares arrastaram foliões por diferentes regiões da cidade.



Em Santa Teresa, o Céu na Terra levou multidões às ladeiras do bairro. Na Zona Sul, a irreverente Banda de Ipanema, que completa 60 desfiles em 2026, voltou a reunir foliões com fantasias criativas e clima de diversidade.



Outros blocos importantes também movimentaram a cidade, como o Amigos da Onça, no Flamengo, e o Bloco Exagerado, na Praça Tiradentes.

