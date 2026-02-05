Incêndio destruiu salas dentro da quadra da Unidos do Jacarezinho - Divulgação / Unidos do Jacarezinho

Publicado 05/02/2026 14:44

Rio - Um incêndio atingiu três salas dentro da quadra da Unidos do Jacarezinho, escola que abrirá os desfiles da Série Ouro neste ano, na madrugada desta quinta-feira (5), no bairro do Jacarezinho, na Zona Norte. No total, fantasias de 12 alas foram perdidas, assim como outros adereços. Não houve vítimas.

A quadra fica na Avenida Dom Hélder Câmara. De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares do quartel de Benfica foram acionados para o local por volta das 3h30. As equipes combateram o fogo por cerca de uma hora.

As chamas se propagaram rapidamente por três salas. Integrantes chegaram a jogar água com baldes para tentar apagar o incêndio antes mesmo da chegada dos Bombeiros.

Em nota, a escola informou que os cômodos serviam de armazenamento das fantasias recebidas pelo ateliê para início da entrega aos desfilantes nesta sexta-feira (6). Ao todo, as roupas de 12 alas foram perdidas, além de inúmeros adereços também.

Ainda não há informações sobre as causas do incêndio. Todos os órgãos foram acionados para perícia. A equipe técnica do Corpo de Bombeiros isolou a área por risco de desabamento e sobrecarga dos fios. De acordo com a agremiação, essa é hipótese mais provável para o incêndio.

A Unidos do Jacarezinho é a primeira agremiação a desfilar no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no dia 13 de fevereiro, abrindo a Série Ouro. O enredo deste ano homenageia o cantor Xande de Pilares.

Mais de 40 militares de seis unidades do Corpo de Bombeiros atuaram na ocorrência na época. com emprego de 13 viaturas. Também não houve registro de vítimas.