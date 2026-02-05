Alexandre de MoraesRosinei Coutinho/STF
Moraes manda governo do RJ enviar à PF imagens de Operação Contenção
Em outubro, operação contra o tráfico de drogas deixou 122 mortos
Operação tem mais de 600 celulares apreendidos em presídio na Baixada
Equipes também recolheram aproximadamente 17 kg de material entorpecente
Capital e Baixada têm abastecimento de água interrompido após ruptura de tubulação
Cidade do Rio tem 24 bairros afetados nas zonas Oeste e Sudoeste. Prazo para normalização do serviço é de 72 horas, podendo variar conforme a localidade
Idoso condenado por estupro de vulnerável é preso em Rio das Ostras
Condenado a 14 anos de prisão, homem fugiu de São Paulo e era considerado foragido
Envolvido em estupro coletivo de adolescente na Baixada é encontrado morto
Policiais também prenderam um outro suspeito, internado em um hospital de São João de Meriti com ferimentos
Justiça decreta prisão preventiva de argentina acusada de racismo contra funcionários de bar
Agostina Paez está proibida de deixar o Brasil e teve o passaporte retido; pena pode chegar a cinco anos de reclusão
