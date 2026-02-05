Material apreendido pelas equipes da Seap no presídio estadual em Japeri - Divulgação/Seap

Publicado 05/02/2026 18:58 | Atualizado 05/02/2026 19:11

Rio – Uma operação da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), na manhã desta quinta-feira (5), resultou na apreensão de 604 aparelhos celulares no Presídio Milton Dias Moreira, em Japeri, na Baixada Fluminense. Na mesma unidade, onde ficam presos não faccionados, as equipes também recolheram 8,7 kg de pó branco e 7,8 kg de erva seca picada/prensada.

O material, localizado durante inspeções em dois pavilhões do presídio, estava escondido na rede de esgoto do solário, a área externa destinada ao banho de sol dos detentos. Segundo a Seap, trata-se da maior apreensão já efetuada por agentes da pasta.

A ação foi um desdobramento de uma operação de 16 de janeiro, ocasião em que ficaram constatadas graves irregularidades na mesma unidade. Dentre elas, uma grande quantidade de alimentos, bebidas e outros itens proibidos pelas normas internas, além de celulares e material entorpecente.



A Seap afastou o coordenador de área, o diretor, o subdiretor e o chefe de segurança do Presídio Milton Dias Moreira e instaurou um procedimento de sindicância para apurar os fatos.

Os itens apreendidos foram encaminhados à 63ª DP (Japeri) para perícia.