Homem de 64 anos foi localizado em ação conjunta da Polícia Federal e Guarda Municipal - Divulgação

Homem de 64 anos foi localizado em ação conjunta da Polícia Federal e Guarda MunicipalDivulgação

Publicado 05/02/2026 18:51 | Atualizado 05/02/2026 19:08

Rio - Um homem de 64 anos foi preso, nesta quinta-feira (5), em Rio das Ostras, na Região dos Lagos, pelo crime de estupro de vulnerável. Ele era considerado foragido da Justiça de São Paulo e se mudou para o Rio na tentativa de se esconder e evitar o cumprimento da pena de 14 anos de reclusão.

O idoso foi encontrado graças a uma ação conjunta da Polícia Federal e da Guarda Municipal de Rio das Ostras. Contra ele, havia um mandado expedido pela 5ª Vara Criminal de São José dos Campos (SP). De acordo com as investigações, ele fugiu para o Rio logo após a sentença.

O agressor foi levado para a delegacia inicialmente e em seguida foi transferido para o sistema prisional paulista.