A prisão do envolvido no crime foi realizada por agentes da Deam de São João de Meriti - Deam/SJM

Publicado 05/02/2026 17:58

Rio – Um dos envolvidos no estupro coletivo de uma adolescente de 13 anos , em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, foi encontrado morto, nesta quinta-feira (5), na comunidade do Trio de Ouro, onde ocorreu o crime. Poucas horas depois, policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) do município prenderam um outro envolvido, internado em um hospital da região com ferimentos.

Segundo a Polícia Civil, a vítima reconheceu o detido ferido como um dos autores do abuso. Ele já possui outras anotações pelo mesmo crime e tráfico de drogas. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga as circunstâncias da morte do outro.

A Polícia Militar informou que agentes do 21º BPM (São João de Meriti) estiveram na comunidade do Trio de Ouro com o objetivo de verificar informações sobre a presença de suspeitos de participação no crime. Na localidade, encontraram um homem com sinais de agressão e foram comunicados sobre outro ferido que havia sido levado por populares à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São João de Meriti.

Nas redes sociais, o delegado Felipe Curi, secretário de Polícia Civil, confirmou a prisão de um dos autores do crime e falou sobre os demais: “Os outros envolvidos também já estão identificados e em breve serão localizados”.

Estado de saúde

Após passar por três unidades de saúde, a vítima, segundo a Prefeitura de São João, foi regulada em vaga zero (quando o estado é crítico, há risco de morte ou de perda de função) e encaminhada ao Hospital Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Duque de Caxias, na terça-feira (3), com quadro de lesão traumática.

Em nota, a direção do HMAPN informou que a menina chegou com sinais de agressão física, abuso sexual e um ferimento provocado por arma de fogo, de raspão, no couro cabeludo. Ela passou por um exame de tomografia de crânio, que apontou um pequeno hematoma. Ainda não há indicação cirúrgica.

A paciente segue internada, lúcida, orientada e estável, sob acompanhamento "da equipe multidisciplinar da unidade e de órgãos competentes da Infância e Adolescência".