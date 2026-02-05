Policiais localizaram o entorpecente dentro do reservatório de combustível - Divulgação

Publicado 05/02/2026 20:15 | Atualizado 05/02/2026 21:28

Rio - Um homem foi preso, na tarde de quarta-feira (4), por transportar cerca de cinco quilos de pasta base de cocaína na Rodovia Presidente Dutra (BR-116). A droga estava escondida dentro do tanque de combustível do veículo, que foi interceptado por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Federal na altura de Seropédica, Baixada Fluminense.

Segundo a PRF, durante a abordagem, os policiais sentiram um forte odor de entorpecentes, o que motivou a vistoria com os animais. Os cães farejadores indicaram que o reservatório de combustível era o local onde as substâncias ilícitas estavam escondidas.

O condutor relatou que o carregamento saiu de São Paulo e teria como destino o município de Macaé, no Norte Fluminense. O homem e o material apreendido forma encaminhados para a sede da Polícia Federal, na Praça Mauá, no Centro do Rio.