Policiais localizaram o entorpecente dentro do reservatório de combustívelDivulgação
Motorista é preso com 5 kg de pasta base de cocaína na Dutra
Droga estava escondida dentro do tanque de combustível do veículo
Vítima ‘demonstrou pavor’ ao reconhecer PM que a estuprou e extorquiu, afirma delegado
Lucas de Sousa Mathias e um comparsa cometeram os crimes em meio a uma cobrança de dívida de agiotagem em Maricá
Operação apreende mais de 600 celulares em presídio na Baixada
Equipes também recolheram 17 kg de material entorpecente
Capital e Baixada têm abastecimento de água interrompido após ruptura de tubulação
Cidade do Rio tem 24 bairros afetados nas zonas Oeste e Sudoeste. Prazo para normalização do serviço é de 72 horas, podendo variar conforme a localidade
Moraes manda governo do RJ enviar à PF imagens de Operação Contenção
Em outubro, operação contra o tráfico de drogas deixou 122 mortos
Idoso condenado por estupro de vulnerável é preso em Rio das Ostras
Condenado a 14 anos de prisão, homem fugiu de São Paulo e era considerado foragido
