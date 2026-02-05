O policial militar Lucas de Sousa Mathias (gesticulando) foi preso no 22º BPM, onde era lotado - Reprodução

O policial militar Lucas de Sousa Mathias (gesticulando) foi preso no 22º BPM, onde era lotadoReprodução

Publicado 05/02/2026 21:09 | Atualizado 05/02/2026 21:28

Rio – Horas após a prisão do policial militar Lucas de Sousa Mathias , acusado de estupro, roubo e extorsão, ocorrida nesta quarta-feira (4), a vítima compareceu à 82ª DP (Maricá), na Região Metropolitana, para realizar o reconhecimento do acusado. No entanto, abalada emocionalmente, ela não conseguiu concluir o procedimento. Diante da situação, a mulher retornou à unidade policial nesta quinta-feira (5), quando conseguiu identificar formalmente o policial.

Cartaz do Disque Denúncia pede informações sobre Dayvid Santana, comparsa nos crimes Reprodução

"No reconhecimento, ela realmente chorou muito e ficou nervosa. Mesmo dentro da sala de reconhecimento, demonstrou pavor ao vê-lo”, descreveu, em conversa com o DIA, o delegado Claudio Vieira de Campos, titular da 82ª DP.

De acordo com as investigações, em 4 de janeiro, a fim de cobrar uma dívida de agiotagem - de R$ 800, mas que chegou a R$ 7 mil, arbitrariamente -, Lucas, de 31 anos, e o comparsa Dayvid Novato Santana, de 35, invadiram a casa da vítima armados e roubaram bens eletrônicos. Na sequência, a sequestraram, obrigando-a a ingerir bebidas alcoólicas.

Ainda no dia do crime, o policial, novamente armado, levou a mulher a um local isolado, no bairro Limão, onde a violentou sexualmente, afirmando se tratar de um “castigo”. Um laudo pericial comprovou as lesões corporais posteriormente.

Lucas foi preso nas dependências do 22º BPM (Bonsucesso), onde era lotado, a partir de uma ação conjunta entre agentes da 82ª DP e da Corregedoria Geral da Polícia Militar. Contra ele, as equipes cumpriram um mandado de prisão temporária, válido por 30 dias, pelos crimes de estupro majorado, roubo e extorsão armada.

Em nota, a PM informou que encaminhou o agente para a unidade prisional da corporação e vai instaurar um procedimento administrativo disciplinar para as medidas cabíveis.

Comparsa foragido

A 2ª Vara das Garantias de Niterói expediu contra Dayvid Novato Santana um mandado de prisão por estupro, roubo majorado e extorsão.

Também na quarta, os policiais, cumprindo um mandado de busca e apreensão no endereço de Dayvid, encontraram uma espingarda calibre 12, com munições; uma pistola 9 mm, também municiada; duas televisões de propriedade da vítima; dois cadernos de anotações, com detalhes da prática de agiotagem; um tucano; e itens de equipamento tático, como balaclava, colete e placas balísticos e facas.

O Disque Denúncia divulgou um cartaz pedindo informações que levem à localização dele. Os canais são os seguintes: central de atendimento, nos números (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177; WhatsApp Anonimizado, uma técnica que omite a identidade do denunciante, no número (21) 2253-1177; e o aplicativo Disque Denúncia RJ. O anonimato é garantido.