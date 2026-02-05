Estação de Água (ETA) Guandu, em Nova Iguaçu, teve abastecimento interrompido nesta quinta-feira (5) - Divulgação/Cedae

Estação de Água (ETA) Guandu, em Nova Iguaçu, teve abastecimento interrompido nesta quinta-feira (5)Divulgação/Cedae

Publicado 05/02/2026 18:55 | Atualizado 05/02/2026 19:05

Rio - Bairros da capital do Rio e da Baixada Fluminense tiveram o abastecimento de água interrompido devido ao rompimento de uma tubulação da Cedae em Nova Iguaçu, no início da tarde desta quinta-feira (5). A Rio+Saneamento informou que o serviço está paralisado em 24 bairros das zonas Oeste e Sudoeste.

São eles: Bangu, Barra de Guaratiba, Campo dos Afonsos, Campo Grande, Cosmos, Deodoro, Gericinó, Guaratiba, Ilha de Guaratiba, Inhoaíba, Jardim Sulacap, Jabour, Magalhães Bastos, Paciência, Padre Miguel, Pedra de Guaratiba, Realengo, Santa Cruz, Santíssimo, Senador Camará, Senador Vasconcelos, Sepetiba, Vila Kennedy e Vila Militar.



A regularização do fornecimento ocorrerá de forma gradual após a conclusão do reparo pela Cedae, prevista para ocorrer até a manhã de sexta-feira (6). Já o prazo para a normalização da distribuição de água pela Rio+Saneamento nos bairros é de até 72 horas, podendo variar conforme a localidade, especialmente em pontas de rede e áreas elevadas.

A Águas do Rio também teve o sistema interrompido por causa da ocorrência. Pode faltar água em Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nova Iguaçu, Nilópolis, Queimados e São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Segundo a concessionária, a ocorrência também impacta a distribuição de água na capital, que se encontra reduzida, podendo ocorrer intermitências em algumas regiões.



As concessionárias orientam aos moradores das regiões afetadas que mantenham a água de cisternas e caixas d’água reservada para atividades essenciais, adiando tarefas que demandam alto consumo, até a regularização do fornecimento.

A Águas do Rio segue à disposição pelo 0800 195 0 195, que funciona para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp. Já a Rio+Saneamento pode ser acionada pelo 0800 772 1025, que também funciona como WhatsApp, e pelo site riomaissaneamento.com.br.

Rompimento causou destruição em Nova Iguaçu

Com a força da água, diversas ruas e casas da região ficaram alagadas em Nova Iguaçu, próximo ao Km 32. Algumas residências tiveram muros derrubados e o teto caiu. Carros estacionados nas ruas próximas ao rompimento também ficaram destruídos.

Nas imagens gravadas por moradores, é possível ver a dimensão do estrago causado.

Veja o vídeo:

Rompimento em uma tubulação interna da Estação de Tratamento de Água (ETA), no início da tarde desta quinta-feira (5), destruiu casas e carros em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense



Crédito: Divulgação pic.twitter.com/qB8iisR18h — Jornal O Dia (@jornalodia) February 5, 2026