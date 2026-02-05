Rompimento de tubulação na ETA Guandu destruiu casas em Nova Iguaçu - Reprodução/Redes sociais

Publicado 05/02/2026 15:26

Rio - O Sistema Guandu opera com 50% da capacidade após um rompimento em tubulação interna da Estação de Tratamento de Água (ETA), ocorrido no início da tarde desta quinta-feira (5), na altura do km 32 da Estrada Rio-São Paulo, na Baixada Fluminense.

Com a força da água, diversas ruas e casas da região ficaram alagadas. Algumas residências tiveram muros derrubados e o teto caiu. Carros estacionados nas ruas próximas ao rompimento também ficaram destruídos.

Veja vídeos abaixo:

Rompimento em uma tubulação interna da Estação de Tratamento de Água (ETA), no início da tarde desta quinta-feira (5), destruiu casas e carros em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense



Pode faltar água em toda a região. Uma adutora na Central de Tratamento da Cedae, no km 32, em Nova Iguaçu, estourou há pouco



Segundo a concessionária, equipes operacionais atuam no reparo do vazamento, que deve ser concluído até sexta-feira (6). Ainda de acordo com a Cedae, os moradores afetados poderão ser ressarcidos.



"A companhia mobilizou equipes de Segurança Patrimonial e do Serviço Social, que realizam vistorias no local para identificar e avaliar danos a imóveis, que serão devidamente ressarcidos. A Cedae vai garantir a limpeza das áreas afetadas e a assistência necessária aos moradores", informou a Cedae por meio de nota.



