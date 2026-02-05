Rompimento de tubulação na ETA Guandu destruiu casas em Nova IguaçuReprodução/Redes sociais

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O Sistema Guandu opera com 50% da capacidade após um rompimento em tubulação interna da Estação de Tratamento de Água (ETA), ocorrido no início da tarde desta quinta-feira (5), na altura do km 32 da Estrada Rio-São Paulo, na Baixada Fluminense.
Com a força da água, diversas ruas e casas da região ficaram alagadas. Algumas residências tiveram muros derrubados e o teto caiu. Carros estacionados nas ruas próximas ao rompimento também ficaram destruídos.
Veja vídeos abaixo:

Segundo a concessionária, equipes operacionais atuam no reparo do vazamento, que deve ser concluído até sexta-feira (6). Ainda de acordo com a Cedae, os moradores afetados poderão ser ressarcidos.

"A companhia mobilizou equipes de Segurança Patrimonial e do Serviço Social, que realizam vistorias no local para identificar e avaliar danos a imóveis, que serão devidamente ressarcidos. A Cedae vai garantir a limpeza das áreas afetadas e a assistência necessária aos moradores", informou a Cedae por meio de nota.

Nas imagens gravadas por moradores, é possível ver a dimensão do estrago causado. Esta não é a primeira vez que a região passa por esse tipo de ocorrência. A região já foi atingida por outros rompimentos.
Em 2023, uma adutora da Águas do Rio estourou em um terreno próximo à Rua Santa Maria, no bairro km 32. Na ocasião, algumas casas também acabaram destruídas. Em 2022, mais um caso, desta vez em uma adutora da Cedae, que se rompeu em Nova Iguaçu, afetando o fornecimento de água para municípios da Baixada Fluminense e localidades da Zona Norte da Capital.
fotogaleria
Rompimento de tubulação na ETA Guandu destruiu casas em Nova Iguaçu
Rompimento de tubulação na ETA Guandu provocou alagamentos em ruas de Nova Iguaçu