SP confirmou a 12ª morte por bebida alcoólica contaminada com metanol. O caso, que assusta desde o ano passado, segue sem ponto de origem claramente identificado: mesmo com reforço na fiscalização, as mortes continuam — sinal de que a cadeia da contaminação ainda não foi fechada.

As disputas internas nos Estados Unidos sobre imigração ganham novo capítulo após decisão no Oregon que limita prisões sem mandado por agentes do ICE. O embate expõe o conflito entre segurança, legalidade e direitos civis no endurecimento da política migratória.