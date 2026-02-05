Dinheiro e armamento apreendido na casa do comparsa do PM - Divulgação

Publicado 05/02/2026 11:19

Rio - O policial militar Lucas de Sousa Mathias foi preso suspeito de cometer os crimes de estupro, roubo e extorsão armada. Agentes da 82ª DP (Maricá) o localizaram em Bonsucesso, na Zona Norte, nesta quarta-feira (4), durante uma ação em conjunto com a PM.



De acordo com as investigações, sob o pretexto de cobrança de uma suposta dívida de agiotagem, no valor de R$ 800, posteriormente elevada para R$ 7 mil, Lucas e um comparsa invadiram a residência da vítima armados e roubaram bens eletrônicos. Em seguida, eles a levaram, obrigando-a a ingerir bebidas alcoólicas.



No início de janeiro, a vítima foi coagida a acompanhar o policial para um local deserto, no bairro Limão, em Maricá, na Região Metropolitana, onde sofreu violência sexual, além de agressões físicas, resultando em diversas lesões corporais.



Contra o PM, lotado do 22ºBPM (Bonsucesso), as equipes cumpriram um mandado de prisão temporária. Além disso, também foi cumprido um mandado de busca e apreensão na residência do comparsa, que é considerado foragido.

No local, as equipes apreenderam uma espingarda com farta munição, uma pistola municiada, duas televisões pertencentes à vítima, dois cadernos contendo anotações relacionadas à prática de agiotagem, além de equipamentos táticos, colete balístico, facas e até um tucano.



A Polícia Civil segue com as investigações para localizar o segundo envolvido.

Em nota, a Corregedoria Geral da PM informou que o agente foi encaminhado para a unidade prisional da corporação e será instaurado um procedimento administrativo disciplinar para as medidas cabíveis.



"O Comando da Corporação reitera que não compactua com quaisquer desvios de conduta ou com o cometimento de crimes praticados por seus integrantes, punindo com rigor os envolvidos sempre que os fatos forem devidamente constatados", disse em comunicado.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa de Lucas. O espaço está aberto para eventuais manifestações.