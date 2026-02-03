Caso é investigado sob sigilo na Deam de São João de Meriti - Divulgação/PCERJ

Publicado 03/02/2026 16:52

Rio – A Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, investiga um caso de estupro coletivo contra uma adolescente de 13 anos. O caso ocorreu no fim de semana passado. Por se tratar de inquérito envolvendo uma vítima com menos de 18 anos, a investigação está sob sigilo.

A Polícia Militar informou que agentes do 21º BPM (São João de Meriti) receberam chamado para o caso somente na segunda-feira (2). De acordo com a corporação, a violência sexual teria acontecido na localidade conhecida como Predinhos, em Vilar dos Teles.

As equipes se dirigiram a uma unidade municipal pediátrica, onde a vítima se encontrava, e receberam a informação de que sete traficantes da comunidade Trio de Ouro teriam cometido o crime, que envolveu agressões físicas e sexuais. Em seguida, os PMs encaminharam a ocorrência à delegacia especializada e reforçaram o policiamento na região.

Já a Secretaria Municipal de Saúde divulgou que, após os primeiros cuidados no plantão noturno do Hospital Municipal de São João de Meriti (PAM Meriti), a paciente foi encaminhada à UPA Infantil de Éden, onde recebeu atendimento psicossocial e tratamento preventivo. A vítima se encontra estável na Maternidade Municipal, ainda recebendo tratamento.

O prefeito Léo Vieira (Republicanos) postou um vídeo nas redes sociais prestando solidariedade à vítima: "Todo o nosso corpo de saúde está dando uma atenção especial para essa menina. Psicólogos, neurologistas (...) estão atendendo para que a gente possa amenizar um pouquinho o sofrimento e a dor dessa menina".

