Publicado 04/02/2026 00:00

O desabamento de um imóvel na Favela do Metrô, que causou a morte de uma mãe, expõe o risco silencioso das moradias antigas no Rio. A tragédia evidencia uma realidade recorrente: construções precárias onde o tempo e a falta de estrutura cobram um preço alto de quem vive nelas.

Ao indicar que pedirá a expulsão de Jair Bolsonaro e outros oficiais condenados no processo relacionado aos atos de 8 de janeiro, o Ministério Público Militar desloca o debate do campo político para o disciplinar. O foco passa a ser a aplicação das regras internas das Forças Armadas.