Criminoso tentou assaltar um estabelecimento comercial na Avenida das Américas Reprodução / Google Maps

Publicado 03/02/2026 18:49

Rio - Um suspeito foi morto a tiros, na tarde desta terça-feira (3), após uma tentativa de assalto na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste. De acordo com relatos de testemunhas, o homem entrou armado em uma concessionária especializada em veículos blindados, anunciou o roubo e atirou na direção de um policial militar que estava de folga.



Segundo a PM, o agente reagiu e baleou o suspeito. O homem não resistiu e morreu antes mesmo da chegada dos Bombeiros. O policial não ficou ferido. Os comparsas conseguiram fugir.

Agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) apreenderam com a vítima um revólver calibre 38 e um aparelho celular.



A área foi isolada para perícia e a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) assumiu o caso.