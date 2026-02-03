Policiais removem estrutura erguida pelo tráfico de drogas em Senador Camará - Divulgação/PMERJ

Publicado 03/02/2026 17:58 | Atualizado 03/02/2026 20:14

Rio - Moradores de Senador Camará, na Zona Oeste, enfrentaram uma manhã de muita tensão nesta terça-feira (3). Policiais do 14º BPM (Bangu) e do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) estiveram nas comunidades do Rebu e Cavalo de Aço com o objetivo de remover barricadas instaladas por criminosos.





As equipes também localizaram a reconstrução parcial de um telhado que já havia sido removido em operações anteriores, nos dias 8 e 9 de janeiro. O Comando de Operações Especiais (COE) foi acionado para retirar o material, que funcionava como um ponto clandestino de recarga para carros elétricos.



Houve tentativa de retaliação por parte dos criminosos, mas a Polícia Militar conseguiu controlar a situação. Devido à operação, os serviços de transporte público e as unidades de saúde da região tiveram o funcionamento afetado. Durante a ação, os agentes prenderam um suspeito na Rua Eugênio Paiva. Com ele, foram apreendidos um fuzil, munições e um rádio transmissor. A ocorrência foi registrada na 34ª DP (Bangu). Este foi o quinto suspeito preso na região. Na segunda-feira (2), outros quatro homens foram detidos pela PM durante a Operação Barricada Zero.

Segundo a Rio Ônibus, quatro linhas de ônibus intermunicipais tiveram os itinerários desviados. Foram elas:



731 – Campo Grande x Marechal Hermes

737 – Santíssimo x Cascadura

SV790 – Campo Grande x Cascadura

926 – Senador Camará x Penha



Três unidades de Atenção Primária em Bangu e Senador Camará suspenderam o funcionamento, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde.



