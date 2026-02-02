Criminosos reagiram ateando fogo em entulhos e atravessando um caminhão nos acessos à comunidade - Reprodução / TV Globo

Criminosos reagiram ateando fogo em entulhos e atravessando um caminhão nos acessos à comunidade Reprodução / TV Globo

Publicado 02/02/2026 09:55

Rio - A Polícia Militar iniciou, na manhã desta segunda-feira (2), mais uma fase da Operação Barricada Zero na comunidade Vila Aliança, Zona Oeste do Rio. A ocorrência segue em andamento.

Segundo a PM, agentes do 14º BPM (Bangu) prenderam quatro pessoas até o momento. Uma pistola e um fuzil também foram apreendidos.

Criminosos reagiram ateando fogo em entulhos e atravessando um caminhão nos acessos à comunidade. Há relatos de tiros na região.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), três unidades de Atenção Primária nas regiões de Bangu e Senador Camará suspenderam o funcionamento para a segurança de profissionais e usuários.

Outros dois postos mantêm o atendimento, porém as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas.

A Supervia informou que todos os trens seguem operando normalmente.



Já as escolas da rede municipal não foram afetadas, pois estão em período de férias até o dia 4 de fevereiro.