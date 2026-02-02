Movimentação na Praia de Ipanema e Arpoador, na zona sul do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (02). Érica Martin/Agência O Dia
Nesta terça-feira (3), o tempo fica instável, mas o calor continua. A previsão indica que o céu ficará parcialmente nublado a nublado, com temperatura máxima de 36°C e pancadas de chuva a partir da tarde.
A temperatura sobe ainda mais na quarta-feira (4), com máxima prevista de 37°C e possibilidade de chuva a partir do final da manhã.
Já na quinta-feira (5), o céu ficará nublado a encoberto e a temperatura apresentará declínio, com máxima de 32°C e previsão de chuva a qualquer momento do dia.
A semana termina com a temperatura aumentando na cidade. Os termômetros voltam a marcar 36°C na sexta-feira (6) e podem ter pancadas de chuva no final da manhã.
