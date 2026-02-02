Movimentação na Praia de Ipanema e Arpoador, na zona sul do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (02). - Érica Martin/Agência O Dia

Publicado 02/02/2026 19:55 | Atualizado 03/02/2026 12:20

Rio - A cidade do Rio de Janeiro terá uma semana de temperaturas altas e a chuva pode dar um trégua no calorão apenas na quinta-feira. Segundo o Alerta Rio, o céu deve variar entre parcialmente nublado e nublado, com previsão de pancadas de chuva isoladas nos períodos da tarde e noite, que podem vir acompanhadas de rajadas de vento moderado. As temperaturas podem chegar em até 37°C.